Acasă » Cultură » De 1 Iunie, peste 3.000 de copii cântă la Ora Copiilor by Cantus Mundi

Joi, 1 Iunie, de Ziua Internațională a Copilului, peste 3.000 de copii și tineri din corurile și ansamblurile Programului Național Cantus Mundi din toată țara participă la a doua ediție a evenimentului național Ora Copiilor by Cantus Mundi. Copiii, alături de părinții și prietenii lor, vor cânta timp de o oră în spații publice, mall-uri, parcuri, piețe sau școli din diferite orașe, comune și sate, începând cu ora 16:00.

Organizat sub deviza „Schimbăm România prin muzică!”, evenimentul național Ora Copiilor by Cantus Mundi se va desfășura simultan în București și în 24 de județe: Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița Năsăud, Brăila, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Prahova, Sibiu, Suceava, Timișoara, Tulcea, Vâlcea, Vrancea.

Cei peste 3000 de copii și tineri vor sărbători Ziua Internațională a Copilului și vor dărui publicului din energia, bucuria și dorința de a schimba lumea în bine prin muzică. Repertoriul tuturor recitalurilor simultane face parte din broșura Ora Copiilor by Cantus Mundi 2023, editată special pentru eveniment de profesioniștii Corului Madrigal și Cantus Mundi.

La București, copiii și dirijorii corurilor Cantus Mundi se vor întâlni la ora 16:00 cu publicul Vulcan Value Centre, și la ora 19:00 cu publicul Centrului Comercial Auchan Titan.