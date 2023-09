Episcopia Ortodoxă Română a Canadei continuă seria catehezelor online

Episcopia Ortodoxă Română a Canadei și Centrul de formare cultural – teologică și catehetică Sf. Maxim Mărturisitorul continuă seria de cateheze introductive în domeniul teologic, în istoria, spiritualitatea și gândirea ortodoxă. Catehezele susținute de Protos. Maxim Morariu vor avea loc online pe platforma Zoom în fiecare marți, între orele 8:00 pm – 9:30 pm (ET) începând cu 26 septembrie 2023.

Prima temă propusă este: Istoria creștinismului de la Apostoli la Sinoadele Ecumenice.

Protos. Maxim Morariu: Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ioan Casian, Episcopul Ortodox Român al Canadei, va continua și în acest an seria de prelegeri desfășurate sub egida „Centrului de formare cultural-teologică și catehetică Sfântul Maxim Mărturisitorul” de la Montreal, al Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei. Am bucuria ca în acest an să fiu eu cel care deschide manifestările, printr-o serie de prelegeri intitulată: Istoria creștinismului – de la Apostoli la Sinoadele Ecumenice, după ce în anul trecut am susținut cursul intitulat Spiritualitate și isihasm în context românesc. Conferințele săptămânale vor debuta în data de 26 septembrie, începând cu orele 20, ora Canadei și se vor încheia la finele lunii octombrie. Voi aborda aici teme ce țin de istoria primelor veacuri ale creștinismului. Astfel, Părinții Apostolici, Apologeții, Persecuțiile, sau Sinoadele Ecumenice vor constitui teme pe care le voi prezenta, ori supune spre dezbatere celor care vor lua parte la manifestare.

Conferințele Centrului se găsesc în acest an la cea de-a treia ediție și reunesc nume precum cel al doamnei dr. Adriana Bară, profesor la Universitatea Concordia din Montreal, sau cel al părintelui Dragoș Giulea de la Kitchener, discipol al Preasfințitului Alexander Golitzin, unul dintre cei mai mari, dacă nu chiar cel mai mare specialist în viața și activitatea Sfântului Dionisie Areopagitul. Prelegerile se vor desfășura pe platforma zoom și vor reuni participanți de pe întreg teritoriul canadian.