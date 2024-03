Filme din cele mai importante festivaluri ale lumii, la cea de-a 28-a ediție a Festivalului Filmului Francez în România

Cinefilii din București și alte 12 orașe din țară sunt așteptați, între 21 și 31 martie, cu un program ce reunește cele mai noi filme franceze prezentate în festivalurile importante ale lumii. Filme din selecțiile de la Cannes, Berlin, Locarno, Veneția, Toronto sau Annecy se văd la cea de-a 28-a ediție a Festivalului Filmului Francez în România.

Peste 100 de proiecții de film vor avea loc în cinematografe și spații culturale alternative din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Arad, Brașov, Brăila, Constanța, Craiova, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Suceava și Târgu Mureș. Tema din acest an a festivalului organizat de Institutul Francez din România este Veriges, iar programul complet poate fi consultat pe https://festivalff.ro.

Proiecțiile din Cluj-Napoca vor avea loc la Cinema Victoria între 21 și 24 martie, iar biletele sunt deja disponibile pe www.cinemavictoria.ro/festivalul-filmului-francez-2024/ sau pot fi achiziționate direct de la casieria cinematografului.

Festivalul va fi deschis la Cluj-Napoca cu filmul fantastic Le Règne Animal, care „nu e un film tradițional de gen, ci mai degrabă o poveste coming-of-age care ia o turnură neașteptată“ (Variety) într-o lume afectată de un val de mutații care îi transformă treptat pe unii oameni în animale. Regizat de Thomas Cailley, cu Romain Duris și Paul Kircher în rolurile principale, filmul a deschis secțiunea Un Certain Regard a Festivalului de la Cannes și a vândut peste un milion de bilete în Franța.

Filmul face parte din secțiunea Panorama filmelor anului care regrupează unele dintre cele mai importante producții franceze recente, aclamate de critici și de publicul francez deopotrivă. În această secțiune vor fi prezentate și Une Année Difficile, de Eric Toledano și Olivier Nakache, la rândul său un mare succes de public, care povestește cu umor cum Albert și Bruno se alătură fără convingere unei mișcări ecologiste, și Le Procès Goldman – dramatizarea extrem de metodică a lui Cédric Kahn a procesului din 1976 al radicalului Pierre Goldman care „duce la un punct culminant captivant“ (Variety).

Publicul va putea vedea, de asemenea, La Bête – noul film al lui Bertrand Bonello – „un vis vast și tulburător despre viitor și trecut“ (The Guardian), selectat în competiție la Festivalul de Film de la Veneția. Filmul spune povestea lui Gabrielle, interpretată de Léa Seydoux, care trăiește într-o lume din viitor dominată de inteligența artificială, în care emoțiile umane sunt considerate o amenințare. De aceea, Gabrielle trebuie să își purifice ADN-ul, întorcându-se în viețile sale anterioare, unde îl găsește pe Louis, marea ei iubire.

Cunoscutul regizor, scenarist şi actor francez Stéphane Brizé iese din seria sa de filme furibunde despre politicile de la locul de muncă cu Hors-saison „această poveste intimă despre ceea ce ar fi putut fi chiar dragoste, interpretată superb de Guillaume Canet și Alba Rohrwacher“ (Variety) – prezentată în competiția de la Veneția.

Competiția tinerelor talente – lungmetraj propune și anul acesta filme de debut cu un parcurs festivalier impresionant, care vor concura pentru Premiul Publicului, oferit de Institutul Francez din România, care împlinește anul acesta 100 de ani de la înființare.

Noile voci ale cinematografiei franceze aduse în atenția publicului român la această ediție sunt: Jean-Baptiste Durand, Premiul César 2024 pentru cel mai bun film de debut pentru Chien de la casse. Prieteni din copilărie, Dog și Mirales locuiesc într-un sat din sudul Franței și își petrec majoritatea zilelor hoinărind pe străzi. Pentru a-și omorî timpul, Mirales a căpătat obiceiul de a-l tachina pe Dog mai mult decât ar trebui, poate. Prietenia lor este pusă la încercare și de sosirea în sat a unei tinere fete.

Delphine Deloget, regizoarea și co-scenarista filmului Rien à perdre, care urmărește o mamă singură în lupta sa cu autoritățile franceze pentru a-și recupera fiul.

Angela Ottobah, a cărui debut în lungmetraj Paula spune povestea unei fetițe de 11 ani care, pentru că se cam plictisește la școală și are un singur prieten, este luată de tatăl său într-o frumoasă casă pe lac pentru a-și petrece vara. Însă ceea ce trebuia să fie o escapadă relaxantă se transformă încet-încet într-o experiență sufocantă. Regizoarea va fi prezentă la București pentru a prezenta filmul.

Marie Amachoukeli, a cărui film, Àma Gloria, a deschis Semaine de la critique la Cannes 2023. Cléo are doar șase ani și este atașată nebunește de Gloria, bona care o crește de când s-a născut. Dar Gloria trebuie să plece de urgență pentru a fi alături de copiii ei.

De la science-fiction și fantasy la horror și film noir, secțiunea Mauvais genres prezintă pentru prima dată în cadrul festivalului o selecție variată de filme franceze de gen.

În Salem, selecționat la Cannes în Un Certain Regard, un tânăr care trăiește într-un cartier rău-famat din Marsilia este îndrăgostit de o fată rromă, membră a grupului rival, care află că este însărcinată. Călătorind prin abisuri, câinele infernului Rainer povestește cele șase vieți ale lui Conann, mereu condamnată la moarte de propriul ei viitor, de-a lungul epocilor, miturilor și veacurilor. Reinterpretare feminină a mitului cunoscutului barbar, filmul regizat de Bertrand Mandico a avut premiera mondială la Cannes în Quinzaine des Cinéastes.

Personajul din Vincent doit mourir/Să moară Vincent! este atacat, din senin, de mai multe ori și fără motiv de oameni care încearcă să-l omoare, iar atunci când fenomenul se agravează, el nu mai are de ales: trebuie să fugă.

Secțiunea Jeune Public – Filme pentru întreaga familie prezintă trei lungmetraje de neratat: două animații și un documentar.

De ziua ei, Juliette poate cere cadou orice dorește. Prima pe lista de dorințe este să pornească într-o aventură, ca eroinele despre care a aflat din cărți în Sirocco et le royaume des courants d’air/Sirocco și regatul vânturilor – Premiul Publicului la Festivalul de la Annecy, iar în Nina et le secret du hérisson/Nina și secretul ariciului o fetiță de 10 ani, pe care tatăl ei a încântat-o mereu cu povești despre un arici, aude zvonuri despre o comoară ascunsă chiar în clădirea fabricii în care a lucrat tatăl ei.

***

La Cluj-Napoca, clasele de elevi de gimnaziu sau liceu pot rezerva locuri gratuite la proiecția școlară a documentarului Les Gardiennes de la planète/Whale Nation, prin completarea formularului disponibil pe . https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnrC68_iWHsfRuk_KmBB3xKO2mVfWlIC5OJ9s_odM9VDfetQ/viewform?pli=1. Filmul spune povestea balenelor cu cocoașă, creaturi extraordinare, cu abilități remarcabile și vieți sociale bogate, esențiale pentru ecosistemul planetei noastre de mai bine de 50 de milioane de ani.

Filmele Une Année Difficile | Un an dificil, Vincent doit mourir | Să moară Vincent!, Salem și Les Gardiennes de la planète | Whale Natio sunt distribuite în România de Independența Film, Nina et le secret du hérisson | Nina și secretul ariciului și Sirocco et le royaume des courants d’air | Sirocco și regatul vânturilor de Cay Films.