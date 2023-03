Grădina Botanică „Alexandru Borza” din Cluj-Napoca | director Mihai Pușcaș (AUDIO)

Odată cu sosirea primăverii, un colt de rai din mijlocul agitației orașului, prinde contur. Este Grădina Botanică „Alexandru Borza” din Cluj-Napoca, ce vrea nu doar să ne bucure de priveliști, de regalul floral cu care ne onorează an de an, dar oferă un întreg univers al faunei și florei, în serviciul științei, învățământului și culturii generale, exact așa cum și-a dorit întemeietorul și directorul ei, prof. Alexandru Borza.

Colecțiile de plante vii, herbarul, colecția de semințe, dar și publicațiile științifice, împreună cu o importantă bibliotecă de profil, au fost înființate și întreținute în mai mult de 100 de ani. Toate acestea se constituie, printr-o fericită și unică combinație, în instrumentele de bază care susțin activitatea instituției, pe toate planurile ei.

Am fost foarte de onorați să îl avem invitat pe dl conf. dr. Mihai Pușcaș, directorul Grădinii Botanice din Cluj-Napoca, de la care am aflat detalii importante privind istoria, evoluția, prezentul dar și aspecte ale proiectelor de viitor pe care le are în vedere.