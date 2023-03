Ieșire in comunitate Penitenciarul Gherla

În ziua Înainte prăznuirii Bunei Vestiri, un grup de persoane private de libertate, rezidente ale Centrului Terapeutic Lotus din Penitenciarul de maxima siguranța Gherla însoțite de preotul capelan alături de cadre din Serviciul Educație , Sectorul Reintegrare Socială ale penitenciarului au participat la o activitate de ieșire in comunitate la Manastirea Nicula . In cadrul ieșirii persoanele private de libertate s-au închinat la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Nicula, au cântat pricesne in cinstea Maicii Domnului, au vizitat Bisericuța de lemn și au primit informații despre istoricul mănăstirii . Activitatea a fost un moment de multă bucurie duhovniceasca și alinare sufleteasca persoanele participante , mai ales ca suntem in perioada binecuvantata a Postului Mare , perioada in care fiecare dintre noi suntem chemați sa facem un drum al transformării sufletești pentru a fi părtași Învierii lui Hristos .