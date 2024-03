Împreună prin muzică: Concert caritabil pentru Efrem

În 19 martie, de la ora 19:00, în Sala Auditorium Maximum a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” va avea loc un concert caritabil susținut de Bigg Dimm a’Band, ansamblul Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Evenimentul va fi moderat de către Bogdan Bob Rădulescu.

Alături de Bigg Dimm a’Band, pe scenă va urca și corul Armonia Music, coordonat de Rada Lăpușan, format din copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 5 și 19 ani, elevi din școli clujene, dar și din Zalău, Câmpia Turzii și Huedin.

Accesul la concert se va face pe baza unei donații în valoare de 50 de lei. Biletele sunt disponibile online, pe eventbook.ro, sau se pot achiziționa de la cinematograful „Florin Piersic” din Cluj-Napoca, librăria Bookstory sau magazinul Artos.

Fondurile obținut în urma acestui concert vor fi redirecționate către Efrem Ciprian Lupescu, un băiețel de doar 6 ani, care luptă cu o formă agresivă de cancer (neuroblastom gradul 4), cu multiple metastaze în tot organismul. Până în prezent, Efrem a făcut o serie de tratamente costisitoare la spitale din Cluj-Napoca, Paris și Barcelona. Familia a făcut eforturi financiare considerabile pentru a susține aceste tratamente extrem de costisitoare. Din păcate, după o perioadă în care starea lui Efrem a fost stabilă, acum s-a agravat din nou. Pentru a continua tratamentul și pentru a acoperi nevoile financiare legate de sistemul de sănătate din Spania, țară în care se află acum băiețelul împreună cu părinții, este nevoie de o sumă suplimentară care nu poate fi acoperită de familie.

Tema centrală a concertului este COMPASIUNEA și SPERANȚA

Tiberiu Herdlicska, coordonatorul ansamblului, a pregătit un repertoriu special pentru concertul din 19 martie, despre care afirmă că va fi „o călătorie din adâncimi către înălțimi”.

La Auditorium Maximum vor fi interpretate piese cunoscute din repertoriul național și internațional, printre care Water Under Bridges (Gregory Porter), Pure Imagination (Jamie Cullum ), Lume, lume (Maria Tănase), Cântec de leagăn (Maria Răducanu) sau Heal The World (Michael Jackson). În plus, spectatorii vor putea audia și lucrările proprii și aranjamentele muzicale ale unor piese semnate de Tiberiu Herdlicska, dar și momente de pian solo sau dialoguri între muzicieni, momente de improvizație și secvențe muzicale în care vocea e acompaniată doar de pian.

Ansamblul Bigg Dimm a’Band a fost înființat în anul 2011 și reunește studenți ai Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima”. Tiberiu Herdlicska, coordonatorul ansamblului, este compozitor, pianist, profesor și dirijor. Se remarcă printr-o vastă activitate artistică, lucrările sale fiind interpretate pe scena marilor festivaluri de profil din țară și din străinătate. În calitate de interpret, abordează o varietate mare de genuri, de la muzica clasică, la muzica de jazz, pop sau rock, până la irizații contemporane, susținând numeroase concerte și recitaluri atât ca solist, cât și ca membru în diferite ansambluri.

Corul Armonia Music a luat ființă în urmă cu 17 ani din dorința de a oferi copiilor și tinerilor posibilitatea de a-și dezvolta și perfecționa abilitățile artistice și calitățile vocale, interpretative și este format din copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 5 și 19 ani, elevi din școli clujene, dar și din Zalău, Câmpia Turzii, Huedin. Coordonatoarea corului Armonia Music, Rada Stan, este absolventă de conservator (pedagogie și regie de sunet) este director artistic al Festivalului Armonia ce va avea loc în luna mai a acestui an.

Donații se pot face și în conturile tatălui lui Efrem, Adrian Constantin Lupescu, deschise la:

Banca Transilvania:

Euro: RO43BTRL01304201C64760XX

RON: RO68BTRL01301201C64760XX

ING Bank:

Euro: RO62INGB0000999912649662

RON: RO20INGB0000999912649642