În premieră, elita etnologiei româneşti se întâlneşte la Bistriţa

Pentru prima dată, Bistriţa va găzdui specialiştii din domeniul etnologiei ce fac parte din Asociaţia de Ştiinţe Etnologice din România, forum profesionist precum Uniunea Scriitorilor din România sau Uniunea Artiştilor Plastici.

Asociaţia este formată din profesori universitari de la catedrele de Etnologie, specialişti de la Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, de la Muzeul Naţional al Satului, precum şi de la cele mai importante muzee din ţară, iar accederea în asociaţie se face pe baza publicării unor studii de specialitate avizate de către o comisie ştiinţifică.

Conferința Anuală a Asociației de Științe Etnologice din România (ASER) are anul acesta tema „Pentru o etnologie a (bunei) conviețuiri(i)”. Deschiderea oficială a conferinței are loc joi, 23 noiembrie 2023, la Primăria Municipiului Bistrița, în sala de festivități, de la ora 15:00, şi are ca moderator pe Otilia Hedeșan, preşedinte ASER. Cuvântul de bun venit este adresat de Ioan Turc, primar al Municipiului Bistrița şi Gavril Țărmure, manager al Centrului Cultural Municipal „George Coșbuc” Bistrița. În sesiunea plenară vor susţine conferinţe Tudor Sălăgean, Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca, „Legenda Sfântului Andrei” şi Cristina Bogdan, Universitatea din București, „Chipurile Sfântului Haralambie în iconografia religioasă (sec. XVIII – XIX). Studii de caz”. Tot acum vor fi lansate cele mai noi apariții editoriale (moderator Menuț Maximinian). De la ora 19:00 la Palatul Culturii are loc spectacolul Din Bistriţa-Năsăud-tablou muzical-coregrafic din riturile de trecere şi sărbători cu Ansamblul folcloric profesionist Cununa de pe Someş (dirijor Anghel Urs, coregraf Teodor Puşcaş), Ansamblul folcloric „Balada” (coregrafi Ioan şi Bianca Simoinca), Grupul de colindători Tradiţii bistriţene. Vineri, 24 noiembrie la Palatul Culturii şi Casa cu lei au loc sesiunile de comunicări în paneluri paralele unde specialiştii vor dezbate teme precum Perspective și cercetări actuale, Studii de caz, Folclor muzical / etnomuzicologie / etnocoreologie, Patrimoniu cultural, meșteșuguri și arte, Cercetarea diversității și diversitatea cercetării, Minorități, minoritari, regiuni. De la ora 18:00 are loc vernisajul expoziţiei Firul- legătura între generaţii – Colecţia de cămeşi tradiţionale Menuţ Maximinian și interpretări contemporane din cadrul Universității de Arte şi Design Cluj-Napoca. Amfitrion: Gavril Ţărmure, invitați: Otilia Hedeşan, Alexandru Pugna, Virginia Linul. Expun studenți si cadre didactice ale Departamentului de Arte Textile – Design Textil ( Prof. Univ. Dr. Liliana Moraru, Conf. Univ. Dr. Livia Petrescu, Conf. Univ. Dr. Anca Pintilie, Lect. Univ. Dr. Axenia Roșca, Asis. Univ. Drd. Andreea Holotă, Asis. Univ. Drd. Vlad Bulgăre). Curator. Vasile Duda.

Sâmbătă, 25 noiembrie, este programată o vizită de documentare la Muzeul Memorial „Liviu Rebreanu”, Muzeul Grăniceresc Năsăud, Muzeul Memorial „George Coșbuc” şi la atelierele meșteșugărești din Salva.

Printre cei care vor susţine conferinţe amintim pe Alexandru Iorga, Emil Țîrcomnicu, Florența Popescu-Simion, Marin Marian Bălașa şi Anca-Maria Vrăjitoriu – Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” din București, Andrei Roșca şi Antoaneta Olteanu, Nicolae Constantinescu – Universitatea din București, Cătălin Stoian -Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București, Constantin Bărbulescu – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Cosmina Timoce-Mocanu – Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” al Academiei Române, Delia Suiogan – Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Elena Bărbulescu, Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” din Cluj-Napoca, Gabriela Boangiu – Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolaescu-Plopșor” din Craiova al Academiei Române, Ilie Moise -Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Ioan Pop-Curșeu – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Mirela Crețu – Complexul Național Muzeal ASTRA din Sibiu.

Ioan Turc, primarul municipiului Bistriţa:

„Conferința Anuală a Asociației de Științe Etnologice din România, găzduită în acest an la Bistrița îmi oferă prilejul să vă adresez un cald cuvânt de bun venit. Faptul că ați ales Bistrița pentru această ediție a Conferinței ne onorează. Este, cu siguranță, un lucru binecunoscut că, de-a lungul timpului, au conviețuit aici, alături de români și maghiari, saşii, evreii, asta ca să ne rezumăm doar la câteva dintre etniile prezente, fiecare comunitate cu obiceiurile şi cultura proprii. Contactul dintre cultura rurală şi cea urbană, precum şi cea dintre etnii se oglindeşte foarte bine aici prin aculturaţie şi interculturalitate. Poveştile Bistriţei, multe şi frumoase, se pretează în mod fericit temei pe care Conferința Asociației de Științe Etnologice din România o propune pentru anul acesta – Pentru o etnologie a (bunei) conviețuiri(i). În cele 3 zile pe care le veți petrece aici vă invităm să descoperiți nu doar orașul, vechea Cetate a Bistriţei, cu reperele ei – Biserica Evanghelică, Casa Argintarului, Casa cu Lei, Ansamblul Sugălete, Turnul Dogarilor dar și oamenii cu poveştile, aspirațiile și gândurile lor, care însufleţesc aceste locuri binecuvântate de Dumnezeu”.

Otilia Hedeşan, preşedinte Asociația de Științe Etnologice din România:

„Pentru o etnologie a (bunei) conviețuiri(i) ar putea fi titlul unei cărți pasionante despre oameni (inevitabil) diferiți și despre comunități umane foarte variate pe care istoria îi pune să trăiască împreună vreme îndelungată. Deocamdată, este titlul unei conferințe a ASER – Asociația de Științe Etnologice din România unde etnologi bine-cunoscuți din țară, dar și tineri masteranzi sau doctoranzi care studiază aspecte variate ale patrimoniului cultural vor veni cu exemple observate de ei ale acestei bune conviețuiri. Bistrița, orașul care găzuiește anul acesta întâlnirea anuală a etnologilor români (ajunsă la a XIX-a ediție) este prin ea însăși un exemplu de îndelungată conviețuire a unor comunități atât de diferite, așadar un loc care se recomandă de la sine ca spațiu fericit pentru această întâlnire”.

Gavril Ţărmure, manager al Centrului Cultural Municipal „George Coşbuc”:

„Salut organizarea la Bistriţa a ediţiei a XIX-a a Conferinţei Naţionale Anuale a Asociaţiei de Ştiinţe Etnologice din România. Pe lângă faptul că oraşul nostru are infrastructura cultu rală necesară pentru a găzdui în cele mai bune condiţii un astfel de eveniment ştiinţific deamploare, cercetătorii şi specialiştii invitaţi vor descoperi aici remarcabila şi viguroasa cultură urbană bistriţeană care este rodul a multe secole de confluenţe istorice şi culturale şi care a produs un patrimoniu material şi imaterial foarte valoros şi încă demn de cercetat şi promovat. Dincolo de istoria patrimonială bogată înscrisă de altfel în trama urbană şi formele arhitecturale ale clădirilor, pasajelor, curţilor interioare, porţilor şi balcoanelor Centrului Istoric, peste care tronează „Catedrala” Oraşului cu cel mai înalt turn din Transilvania, revenind la actualitatea culturală, e demn de menţionat că la Bistriţa au loc, de ani buni, evenimente şi manifestări culturale de amploare naţională şi internaţională, de la festivaluri de poezie la cele de film şi teatru, de la expoziţii de arte vizuale la concerte cu artişti recunoscuţi în lume, toate acestea imprimând culturii locale o vitalitate excepţională ce merită atenţie. Prezenţa la Bistriţa în cadrul conferinţei a celor mai importante nume din etnologia românească ne onorează şi sublinează încă o dată disponibilitatea autorităţilor locale, prin Centrul Cultural Municipal „George Coşbuc”, de a susţine cercetarea ştiinţifică de bună calitate mai ales în condiţiile dezvoltării unei vieţi universitare locale. Pentru a promova cultura locală avem, fără îndoială, nevoie de specialişti, discursuri profesioniste şi practici culturale care să fie capabile să surprindă dinamicile contemporane complexe într-un mediu urban aflat într-o dezvoltare rapidă„.

Menuţ Maximinian, preşedinte Societatea Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud

„În Ţinutul Bistriţa-Năsăud, tradiţia şi credinţele ancestrale fac parte încă din viaţa omului. Există un spirit al locului care duce mai departe, prin viu grai, poveştile străbunilor. Vatra aceasta luminoasă este atât de bine zugrăvită în operele lui Liviu Rebreanu şi George Coşbuc, în poveştile adunate de Ion Pop Reteganul şi în versurile autorului Imnului Naţional, Andrei Mureşanu. Poveştile acestea, făurite la lumina lămpii, cu imaginaţia bogată a ţăranilor noştri, au fost, de-a lungul vremii, cercetate de personalităţi, de mari etnologi şi culegători de folclor ai ţării, amintind pe Dimitrie Gusti, Henri H. Stahl, Nicolae Iorga, Lucian Blaga (care, privind dealurile Bârgăului, a exclamat „Acesta e adevăratul meu spaţiu mioritic”). De aici este Miron Cristea, primul Patriarh al României, Nicolae Bălan – Mitropolitul Ardealului, Cardinalul Iuliu Hossu, Sfinţii Martiri Năsăudeni, în frunte cu Atanase Tudoran, aici sunt renumitele şcoli ce au dat academicieni ţării. Este o bucurie să găzduim specialişti de marcă ai etnologiei româneşti, să ne bucurăm împreună de sărbătoarea în care poveştile străbunilor noştri sunt puse în lumină. Bine aţi venit în Bistriţa-Năsăud”.

Conferința Națională Anuală a ASER Pentru o etnologie a (bunei) conviețuiri(i) este organizată în intervalul 23-25 noiembrie 2023, cu sprijinul Primăriei Bistrița, al Centrului Cultural Municipal „George Coşbuc” Bistriţa și al Asociației „Societatea Scriitorilor din Bistrița-Năsăud”. Comitetul științific: Prof. Dr. Otilia Hedeșan, Universitatea de Vest din Timișoara, Prof. Dr. Delia Suiogan, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Prof. Dr. Constantin Bărbulescu, Universitatea „Babeș Bolyai din Cluj-Napoca”, Prof. Dr. Lucian Emil Roșca, Universitatea de Vest din Timișoara / Asociația pentru Cultură Bănățeană, Conf. Dr. Adrian Stoicescu, Universitatea din București. Comitetul de organizare: C.S. II Dr. Cosmina Timoce-Mocanu, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, A.C. Dr. Diana Mihuț, Universitatea de Vest din Timișoara, Drd. Menuț Maximinian, Asociația „Societatea Scriitorilor din Bistrița-Năsăud” / Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca.

Este pentru prima dată, în cei 20 de ani de când profesioniştii din domeniul etnologiei se întâlnesc anual, când acest eveniment de marcă are loc în judeţul Bistriţa-Năsăud, ţinut încărcat de tradiţii, cercetat, de-a lungul timpului, de numeroşi specialişti.