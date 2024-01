„Lumea este o școală în care învățăm să iubim.” | PS Părinte Benedict Bistrițeanul

La început de 2024, „unii ar spune că suntem mai în vârstă cu un an, noi spunem că am mai crescut spiritual cu un an: în credință, în cuvânt, în cunoștință, în sârguință, în iubirea de frați și în generozitate.” Pornind de la cuvântul de învățătură cu subiectul: Cum să creștem spiritual la început de an nou? și rostit la Biserica „Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca de către PS Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, dialogul pe care l-am avut împreună cu Preasfinția Sa, mi-a arătat din nou, ca de fiecare dată când am avut ocazia să-l ascult, faptul că în măsura în care vom ști să folosim cele șase ingrediente ale creșterii noastre spirituale, vom reuși să cultivăm credința, iubirea față de aproape, înțelepciunea de a trece peste momentele provocatoare și, de ce nu, relația/prietenia cu Sfinții pe care-i chemăm în ajutor. Chiar și „Dacă anul acesta ne-am propunem doar să fim mai atenți la gesturile noastre, am fi foarte câștigați.”

Pe de altă parte, în contextul în care Patriarhia Română a proclamat 2024 drept „An omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și An comemorativ al tuturor sfinților tămăduitori fără de arginți”, privitor la acest subiect, PS Părinte Benedict Bistrițeanul a reiterat, printre altele și faptul că îngrijirea bolnavilor este o datorie, că trebuie să fii acolo unde este suferința.

Despre aceste subiecte dar și despre multe altele precum solitudinea și comuniunea în biserică, relația cu tinerii și nevoia de prezența noastră discretă și frumoasă în viața lor, despre familie, școală și biserică, vă invit să ascultați integral în emisiunea „Dialoguri”.