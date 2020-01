„Luna ianuarie, luna credincioșilor”, în parohia clujeană „Nașterea Domnului”

În parohia clujeană ,,Nașterea Domnului” continuă și-n acest an proiectul „Luna ianuarie, luna credincioșilor”. În fiecare duminică, după Sfânta Liturghie, sunt evidențiați și sărbătoriți credincioșii de toate vârstele, care au avut în anul 2019 evenimente deosebite în viața lor.

Astfel, în 5 ianuarie au fost sărbătorite familiile care au împlinit 50 de ani de căsătorie, iar pe 12 ianuarie familiile cununate anul trecut în biserica parohiei.

„După ce duminica trecută am sărbătorit cu emoție familiile cărora Dumnezeu le-a dăruit ani frumoși, bucurându-se de a fi împreună pe calea căsătoriei o jumătate de veac, dând dovadă de răbdare, iubire, respect și jertfelnicie, în 12 ianuarie au venit în fața Sfântului Altar tinerii care și-au întemeiat familiile anul trecut, participând la Taina Sfintei Cununii în Biserica ,,Nașterea Domnului”. Ei au avut prilejul de a se întâlni cu preotul care i-a cununat. Această întâlnire are rolul de a întări legătura tinerelor familii cu Biserica și cu preoții și o posibilitate de a primi sfaturi duhovnicești. Momentul s-a înscris în cadrul evenimentelor Anului 2020, ca an omagial al pastorației părinților și copiilor, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române”, a precizat coordonatoarea evenimentelor din parohie, Marilena Asănică.