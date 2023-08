Obiecte de patrimoniu aparținând poetului național George Coșbuc au fost aduse din Austria și predate în România

Povestea a început anul trecut, în 2022, când o credincioasă din parohia pe care o păstoresc în Austria, în Krems an der Donau, mi-a destăinuit că se trage din neamul lui George Coșbuc. La scurt timp, aceasta mi-a încredințat (pe încredere) toate documentele aparținând poetului național pe care dânsa le-a primit în 2010 de la mama ei cu dorința de a le găsi un rost, de a le duce într-un loc sigur. Pe numele ei, doamna Adina Parasca este fiica profesoarei Dora-Monica Tudoroniu-Coşbuc, fiică a lui Vasile Coșbuc al cărui tată, „Badea Leon”, era fratele cel mare al poetului George Coșbuc.

Sfătuindu-mă cu cercetătorul Luigi Bambulea referitor la modul în care am putea fructifica cel mai bine acest patrimoniu inestimabil, am stabilit în acord cu doamna Adina Parasca următoarele: o parte dintre cărți, penițe ale autorului și majoritatea manuscriselor, unele fiind extraordinar de sensibile, le-am predat Muzeului Național al Literaturii Române din București. În data de 17 august 2023, am prezentat documentele domnului director al instituției, Ioan Cristescu, care le-a primit cu interes, spre a fi adăugate la fondul „George Coșbuc”.

Cealaltă parte a patrimoniului, constând în brâul tricolor cu care autorul se încingea la marile sărbători naționale, arătând dorința lui și a generației sale de unirea cu România, o scrisoare originală a lui Slavici către Coșbuc, câteva cărți cu semnătura lui Coșbuc, precum și opt tablouri cu poetul și familia sa și două penițe inscripționate cu „George Coșbuc” au fost donate Bibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud, reprezentată de managerul instituției, Ioan Pintea, reputat cercetător al operei coșbuciene. Obiectele au fost întâmpinate de Ioan Pintea pe data de 18 august 2023 cu mare entuziasm și recunoștință. Începând cu inaugurarea Casei Colecțiilor și a Documentelor de Patrimoniu, investiție a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud (președinte Emil Radu Moldovan), destinată Bibliotecii, obiectele coșbuciene vor fi la dispoziția bistrițenilor spre vizitare.

Nu în ultimul rând, trebuie amintită și expunerea brâului tricolor coșbucian, pentru prima dată, imediat după aducerea sa în țară, pe 16 august 2023, la hramul brâncovenesc al Bisericii din Alba-Iulia, „Arca lui Noe”, păstorită de părintele Jan Nicolae.

Pr. Cezar Marksteiner-Ungureanu

Sursă Foto: Mitropolia Germaniei