Peste 110.000 de intervenții ale ambulanțelor clujene, în 2023

În anul 2023, ambulanțele Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Cluj au răspuns la peste 110.000 de apeluri, și asta chiar în condițiile în care lipsa mașinilor și a personalului a fost și a rămas, de ani buni, una dintre provocările majore cu care se confruntă acest Serviciu. Pentru managerul SAJ Cluj, dr. Horia SIMU, rămâne, însă, speranța de a avea, măcar din 2024, „mașini care să aștepte oameni și nu oameni care să aștepte mașini”.

– Într-un interviu de la sfârșitul anului 2022 îmi spuneați că anii 2021 și 2022 au fost cu provocări nemaiîntâlnite până atunci la Serviciul de Ambulanță Județean Cluj: 2021 a fost anul COVID, iar în 2022 au venit refugiații din Ucraina, cu toate bolile lor, și nu știau limba română. Cum a fost anul 2023?

– Cred că fiecare an are specificul lui și provocările lui. 2023 este o continuare a celor doi ani. Sincer să fiu, provocarea anului 2023 o reprezintă parcul auto, care a rezistat până sfârșitul anului și în 2024 sper să-l putem reînnoi. Pentru că, din păcate, ca și noi, anii trec, vechimea mașinilor crește și trebuie să rămânem ca și calitate și ca și… orice altceva, la același nivel.

Anul 2023 ne-a adus, însă, o bucurie: la sfârșitul anului am primit cinci ambulanțe. Sper că este doar începutul, iar ce-mi doresc pentru 2024 este această reînnoire a parcului auto.

– Sunt aproape 10 ani de când tot spuneți: „Îmi doresc să avem mașini care să aștepte oameni și nu oameni care să aștepte mașini”…

– Eu sper din toată inima ca în 2024 să se realizeze și acest lucru. Și nu-i vorba numai de mașini, este vorba și de personal. Știți și dumneavoastră că ultimele trei luni au fost guvernate de restricții: restricții la angajări, restricții bugetare, restricții de tot felul. Atunci, 2024 ar trebui să fie anul în care să se permită aceste suplimentări de personal, care împreună cu mașinile să ducă la ceea ce am zis atunci.

– Câte intervenții ați avut în 2023?

– Am depășit 100.000, undeva 110.000, dacă ne gândim și la ultimele zile. Este o medie de 9.000 de intervenții pe lună, deci 300-320 de intervenții pe 24 de ore. Asta însemnând, bineînțeles, și urgențele și transporturile asistate și tot ce înseamnă activitate.

– În care zone ale județului au fost cele mai multe intervenții?

– Bineînțeles, în zona Clujului și în zonele limitrofe. Să nu uităm, Serviciul de Ambulanță Județean Cluj are cinci substații: în Dej, în Gherla, Turda, Câmpia Turzii și Huedin, fiecare dintre acestea deservind o zonă a județului. Sincer să fiu, în ultimul an au fost creșteri de solicitări în toate zonele județului, asta însemnând că a apărut o dezvoltare în primul rând a părții, să zic așa, locative, și a părții de business sau de industrie. 2023, prin definiție, a însemnat o creștere a populației și a activității județului Cluj.

– Mai există în momentul de față, în județ, zone inaccesibile ambulanțelor?

– Nu vorbim aici de zone. De pildă, sunt sate sau comune în care ajungi cu mașina. Dar, este punctul de reper, de obicei biserica, centrul satului, primăria, și de acolo până la casa solicitantului, de multe ori sunt doar niște poteci sau sunt niște drumuri care nu-s trecute nicăieri, în modernizări. Să ne gândim la zonele de munte, la tot ce înseamnă granița județului: sunt zone foarte frumoase, pitorești, dar în care nu întotdeauna ajungi cu ambulanța. Chiar acum câteva zile a fost o solicitare undeva pe lângă Vlădeasa: ambulanța a ajuns până la o anumită locație, iar pe urmă echipajul a fost dus cu o mașină 4×4 până la locul intervenției.

– Ce a fost cel mai greu și cel mai greu în 2023?

– Lipsa de personal. Lipsa de personal în sensul că… nu prea am avut posibilitatea de a organiza concursuri decât pentru posturile care s-au eliberat prin pensionare, decât pentru cei care și-au dat demisia, și au fost foarte puțini. Deci nu a fost vorba de suplimentare de posturi. În rest, același provocări. Să nu uităm: Clujul nu înseamnă numai municipiul Cluj-Napoca; înseamnă Aeroportul Cluj, care a depășit 3 milioane de zboruri, de solicitări, de pasageri, și asta înseamnă o aglomerare cu potențial risc. S-au finalizat niște tronsoane de autostradă. Asta înseamnă, iarăși, alte zone de potențial risc, crescând traficul, deci numărul de mașini, crescând numărul de posibile incidente. Sunt acele parcuri industriale ale Clujului. Clujul crește cu 30-40.000 de locuitori în fiecare an, și asta înseamnă un plus, pe lângă studenți, pe lângă evenimentele care sunt la nivelul județului Cluj – Electric Castle, Untold etc Este viața cetății de zi cu zi, care este altfel, mult mai plină decât acum patru ani, cinci ani sau zece ani.

– Mai aveți voluntari la Serviciul de Ambulanță?

– Da, asta a rămas și chiar s-a dezvoltat. Am avut bucuria că și anul acesta, la începutul anului universitar, la examenul de selecție – pentru că trebuie dat examen de selecție – au fost 240 de solicitanți, din care au rămas 75 și încă vreo 20-30 în substații, căci au început și substațiile să dezvoltă acest program de voluntariat. Am spus și în alte dăți, acești voluntari sunt viitorul, sunt cei care probabil se vor angaja în sisteme de urgență. Noi am avut experiența ultimilor ani, în care la concursurile organizate, majoritatea, pot să zic 90%, au fost voluntari care aveau o vechime de un an, doi ani în Serviciul de Ambulanță.

– Ce vă doriți pentru 2024?

– Ce mi-am dorit și pentru 2023: finalizarea Spitalului Regional de Urgență. Ar fi o plusvaloare pentru tot județul Cluj și pentru toată regiunea.