Duminica a 3-a după Paști, a Sfintelor Femei Mironosițe, a fost prilej de sărbătoare în Parohia Ortodoxă Jucu Gară, din cadrul Protopopiatului Ortodox Român Cluj 1. În număr mare, credincioși ai comunității și nu numai au participat la hramul sfintei Biserici. Alături de Părintele paroh, Focșanu Marius Cristian, instalat în această parohie în luna noiembrie a anului 2017, acesta preluând ștafeta de la Părintele Ioan Tănase Chiș, au oficiat Sfânta Liturghie Preacucernicii Părinți Vasile Toma, Ioan Gătej și Dan Melenti. La final, Părintele Paroh le-a înmânat diplome de onoare membrilor Consiliului Parohial, primarului și vice-primarului Comunei Jucu, domnilor Valentin Dorel Pojar și Mihai Cocoși, care au răspuns afirmativ invitației de a împărtăși bucuria comunității. Părintele Focșanu Marius Cristian a mărturisit că a dorit să le facă o surpriză enoriașilor cu prilejul sărbătoririi hramului și să-i adune la aceeași Sfântă Liturghie pe preoții care au slujit anterior la Jucu Gară. „Scopul a fost atins doar pe jumătate, întrucât doi dintre părinți, în speță Mircea Bugnaru și Ioan Tănase Chiș, au absentat motivat. Cuvintelesunt de prisos nu atuncicând nu ainimic de spus, ci atuncicând nu transmiținimic. În calitate de preot paroh şi nevrednic slujitor al Domnului, Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos dau slavă Treimii celei de viaţă făcătoare şi nedespărţite că ne putem bucura împreună de această zi superbă de primăvară. Îi mulțumim lui Dumnezeu cu nespusă recunoştinţă pentru oamenii minunați prin care El lucrează neobosit. Nu dețin toate epitelele pentru a sublinia amploarea evenimentului și mobilizarea din jurul acestuia. Motiv pentru care țin să le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în buna desfășurare, iar lista este prealungă pentru a-i nominaliza chiar petoți. Însă spun doar atât: Veghează asupra robilor tăi, Doamne, care ești bun și știi numele și vârsta fiecăruia” au fost cuvintele Părintelui Focșanu, încalitate de gazdă. Acesta și-a manifestat gratitudinea și față de antecesorii săi, Pr. Melenti și Pr. Gătej, la adresa cărora a avut numai cuvinte de laudă. De la înființarea Parohiei Ortodoxe Jucu Gară, Pr. Melenti este cel care se detașează prin longevitate în slujire, sfinția sa petrecând nouă ani și jumătate în slujba comunității. „Atunci când am plecat de la Jucu Gară, am lăsat aici o parte din mine, fiindcă aproape zece ani nu sunt puțini și cu siguranță m-au marcat într-un mod pozitiv. Am răspuns cu mare plăcere invitației pe care mi-a adresat-o Părintele paroh de a reveni cu ocazia hramului și mă bucur că v-am reîntâlnit” a adăugat Pr. Melenti, primit cu mare bucurie de credincioșii pe care i-a păstorit preț de un deceniu.Acesta din urmă a remarcat timpul record în care a fost ridicată casa parohială, a cărei construcție a început în toamna anului 2016. „Mai avem câteva detalii de pus la punct. Urmează să pavăm o parte din curtea bisericii și să refacem scările de acces în lăcașul de cult, lucrări pentru care deja am contatcat fondurile necesare. Profit de această ocazie, adresând mulțumiri autorităților locale pentru sprijinul financiar, fără de care am fi stagnat” a adăugat Pr. Focșanu. De curând, Biserica a fost dotată cu o instalație de sonorizare performantă, iar în curte au fost amplasate bănci și au fost plantați copaci fructiferi. Evenimentul desfășurat duminică s-a încheiat cu o agapă frățească, la care au participat toți credincioșii.