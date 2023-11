Prof. dr. Anca Dana Buzoianu: Îmi doresc ca acest mandat să se definească prin continuitate

Realeasă pentru un nou mandat de rector al Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, cu 97% din voturi, prof. dr. Anca Dana Buzoianu își dorește ca acest mandat „să se definească prin continuitate”, echipa de conducere a universității propunându-și „optimizarea actului managerial în baza experienței acumulate în mandatul anterior”.

Colaborarea cu Centrul de Îngrijiri Paliative „Sf. Nectarie” al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului și Clujului, prin intermediul specialiștilor în Medicină paliativă și prin activități de formare a viitorilor specialiști, rămâne unul dintre obiectivele declarate ale rectorului UMF „Iuliu Hațieganu”, prof. dr. Anca Dana Buzoianu.

– Cum apreciați rezultatul votului prin care ați fost desemnată, pentru un nou mandat, rector al UMF „Iuliu Hațieganu”?

– În primul rând, doresc să mulțumesc comunității academice pentru încrederea acordată prin acest vot. Este o onoare și o responsabilitate enormă să fiu realeasă în funcția de rector al unei instituții atât de prestigioase precum UMF „Iuliu Hațieganu”. Rezultatul votului reflectă, în opinia mea, recunoașterea eforturilor depuse în primul meu mandat, dar și a viziunii pe care o am pentru viitorul universității noastre. Mă angajez să continui să lucrez pentru dezvoltarea și îmbunătățirea școlii medicale clujene.

– V-a avantajat, după părerea dvs, faptul că nu ați avut nici un contracandidat?

– Absolut, absența contracandidaților a fost un aspect care a influențat dinamica alegerilor. Cu toate acestea, consider că cel mai important aspect este susținerea primită din partea comunității academice. Faptul că nu am avut contracandidați nu a fost un avantaj în sine, ci mai degrabă o confirmare a sprijinului pe care îl am din partea colegilor mei. Cu toate acestea, voi continua să promovez deschiderea și dialogul în cadrul universității și să încurajez participarea activă a tuturor membrilor în procesul decizional, indiferent de circumstanțe. Este esențial să continuăm să lucrăm împreună pentru a atinge obiectivele noastre comune și pentru a consolida poziția UMF „Iuliu Hațieganu” în peisajul academic internațional.

– Care sunt câteva dintre obiectivele dvs pentru acest nou mandat de rector al UMF „Iuliu Hațieganu”?

– Îmi doresc ca acest mandat să se definească prin continuitate, echipa de conducere a universității propunându-și optimizarea actului managerial în baza experienței acumulate în mandatul anterior, în care provocările, reamintesc, nu au lipsit: traversarea pandemiei, războiul din vecinătate care a afectat numărul candidaților internaționali, incertitudinea economică, creșterile semnificative ale prețurilor etc. Continuitatea ne va permite să ducem la bun sfârșit proiectele de anvergură deja începute, care, în mod firesc, necesită timp pentru finalizare, cum ar fi, de pildă, construcția Centrului de Simulare, Training și Cercetare pentru Dezvoltarea Competențelor Profesionale și Centrul de Chirurgie Experimentală, pe o suprafață de aproximativ 20.000 mp, a noii Biblioteci a Universității, preluarea Spitalului CFR și aducerea lui la standarde de îngrijire și dotare, o nouă biobază și o bază sportivă a Universității, o grădiniță pentru copiii cadrelor didactice, ai personalului administrativ și ai studenților.

– Va rămâne în atenția dvs și între obiectivele dvs colaborarea cu Centrul de Îngrijiri Paliative „Sf. Nectarie” al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului și Clujului?

– UMF „Iuliu Hațieganu” va susține în continuare acest proiect prin intermediul specialiștilor săi în Medicină paliativă și prin activități de formare a viitorilor specialiști, din diverse arii de specializare. Studenții noștri trebuie să fie familiarizați cu aceste aspecte, trebuie să cunoască regulile și conduita în cazul pacienților care necesită îngrijiri paliative și să învețe ce înseamnă empatia și comunicarea cu pacientul și cu familia acestuia. Implicarea și susținerea unor astfel de proiecte reprezintă o parte extrem de importantă a responsabilității sociale a UMF „Iuliu Hațieganu”.