Secretele autobiografiei lui Mark Twain

Genul autobiografic a cunoscut, în ultimele secole, un interes mereu crescând. De la autorii care-şi descriau experienţele religioase spre a le valorifica apoi în scop prozelitist şi până la cei care descriau propriile experienţe cotidiene, toţi autorii au revendicat de-a lungul timpului pentru operele lor un loc în spaţiul autobiografic. Uneori, aceste lucrări au fost intitulate simplu autobiografii. Alteori, ele au fost puse sub patronajul sintagmei Memorii. În alte ocazii, autorii au preferat să le definească drept jurnale, în vreme ce, în situaţii speciale, alţi autori au născocit şi alte denumiri pentru opere ce se încadrează în aceeaşi specie[1].

Dacă din punct de vedere cantitativ, genul autobiografic a cunoscut o semnificativă creştere, din punct de vedere calitativ, ea s-a repercutat asupra spaţiului literar prin dinamizarea stilului, bogăţia tehnicilor narative folosite şi trendul pe care a reuşit să îl creeze începând cu modernismul literat, când întregul scris literar s-a îndreptat înspre subiectivism şi descrierea unor experienţe ce vizează persoana naratorului.

Între autorii importanţi ai vremurilor de ieri, de azi, şi credem că şi de mâine care au scris opere aparţinătoare acestei specii se numără şi Mark Twain[2]. Autobiografia lui, tradusă în anul 2008 şi îl limba română şi publicată în cadrul colecţiilor ,,Adevărul”[3], alături de toate celelalte lucrări ce poartă semnătura autorului, se constituie într-o operă importantă atât pentru genul pomenit, cât şi pentru scrisul său literar.

Lucrarea, atipică atât prin anumite elemente de structură, cât şi prin stilul, de altfel clasic al scriitorului american, conţine o parte importantă a parcursului său biografic. Twain reuşeşte să prezinte momentele devenirii sale scriitoriceşti, să puncteze modul în care s-a realizat tranziţia de la Samuel Clemens la numele mai sus pomenit, să deconspire câteva dintre modelele reale ale personajelor sale şi să prezinte o parte importantă a vieţii sale de până atunci.

Descrierea traseului propriei vieţi se desfăşoară, până la un punct, linear, autorul prezentând evenimentele în ordine cronologică. În ultima parte însă, într-o manieră de-a dreptul proustiană, el reiterează anumite momente pornind de la descrierea pe care i-a făcut-o fiica lui, un adevărat copil minune, ce a murit însă la o vârstă fragedă.

Talentul de povestitor al lui Mark Twain, limbajul lui colorat şi, pe alocuri, de-a dreptul dezlânat, sinceritatea cu care îi descrie pe alţii sau îşi face autocritica sau umorul de bun gust, ce nu lipseşte nici măcar în pasajele ce descriu momente triste, toate acestea reprezintă calităţile unei autobiografii ce se deosebeşte fundamental de toate celelalte opere similare, fapt de care autorul e mereu conştient. El chiar spune acest lucru, accentuând faptul că o calitate importantă a ei o constituie permanentul apel la sine al autorului:

„Autobiografia asta a mea se deosebeşte de celelalte autobiografii, se deosebeşte de toate celelalte autobiografii, cu excepţia, poate, a autobiografiei lui Benvenuto Cellini. Autobiografia convenţională a fost, în toate timpurile, o fereastră deschisă. Autorul şade acolo şi-i priveşte pe cei care trec – nu vorbeşte despre toţi, numai despre cei notorii, celebri, despre cei care poartă uniforme frumoase şi coroane când afară nu plouă; precum şi despre poeţii foarte mari şi politicienii eminenţi, oameni iluştri cu care a avut privilegiul să vină în contect. Îi place să le facă semn cu mâna când trec prin faţa lui şi să vadă că şi ei îl observă şi îi admiră gestul. Îi place să dea impresia că, vorbind despre oamenii aceştia bine îmbrăcaţi, pe care a avut ocazia să îi cunoască, urmăreşte doar să-l intereseze pe cititor, ignorându-se într-o oarecare măsură pe sine însuşi.

Dar autobiografia mea nu e o astfel de autobiografie. Ea este o oglindă în care mă privesc tot timpul. Incidental, observ şi oamenii care trec prin spatele meu, îi întrezăresc în oglindă – şi ori de câte ori rostesc sau săvârşesc vreun lucru care s-ar putea să-mi facă reclamă, să mă măgulească sau să mă înalţe în proprii mei ochi, notez aceste lucruri în autobiografia mea. Mă bucur când vreun rege sau vreun duce îmi iese în cale şi îl pot astfel folosi în autobiografie, dar îndeobşte sunt muşterii rari, care mă vizitează la mari intervale şi îi pot folosi cu rezultate bune ca faruri şi momente presărate în drumul meu, dar pentru treburile cu adevărat importante mă bizui pe turma oamenilor de rând…”[4].

Dictonul latin De mortibus nihil nil si bene, devenit de-a dreptul referenţial pentru autorii de necroloage este valabil şi pentru autorul în cauză, care nu uită însă să pigmenteze evocarea postumă a lui Jim Gillis, cu care fuseseră buni prieteni (pp. 155-160), cu momente haioase, de care până şi defunctul s-ar amuza dacă le-ar citi[5]. Haioase sunt şi descrierile ce privesc propria persoană. Uneori, remarcând îmbinarea fericită dintre neîndemânare şi noroc ce se putea regăsi în el[6], autorul descrie în culori de-a dreptul picante, o experienţă care ilustrează acest fapt. Redăm mai jos conţinutul ei:

„Cu peste patruzeci de ani în urmă (textul a fost scris în anul 1907, n. n.), la San Francisco, redactorii ziarului, încheindu-şi munca pe la două noaptea, s-au strămutat la o mare popicărie, care avea douăsprezece piste. M-au poftit şi pe mine, mai mult de formă –vreau să spun că o făceau din politeţe – nu pentru că nu se puteau lipsi de mine. Dar când, mulţumindu-le pentru amabilitate, le-am explicat că nu pot primi invitaţia deoarece n-aveam habar de jocul cu pricina, tinerii aceea vioi s-au arătat deodată dornici şi chiar nerăbdători de compania mea. Stăruinţele lor m-au măgulit, deoarece nu bănuiam nici o capcană, aşa că am acceptat cu recunoştinţă şi candoare invitaţia. Băieţii mi-au pus la dispoziţie o pistă întreagă, mi-au explicat regulile jocului şi mi-au mai spus că acesta va dura o oră, iar jucătorul care în decurs de o oră va doborî cel mai mic număr de popice va trebui să le ofere celorlalţi bere şi stridii. Chestia asta m-a tulburat adânc, fiindcă promitea să mă ruineze şi regretam că detaliul nu-mi fusese comunicat din capul locului. Dar mândria nu mă lăsa să dau înapoi, aşa că am rămas pe teren şi m-am străduit din răsputeri să par bucuros şi mulţumit că venisem. E puţin probabil că arătam la fel de mulţumit precum aş fi vrut să par, dar satisfacţia pe care-o vădeau ceilalţi era îndeajuns de mare ca să compenseze lipsa mea de entuziasm, căci îşi ascundeau cu greu bucuria malefică. După ce-mi arătară cum să stau, cum să mă aplec şi cum să arunc, partida începu.

Rezultatele au fost surprinzătoare. În ignoranţa mea, aruncam bilele în toate direcţiile, afară de cea cuvenită; dar n-are a face, fiindcă, timp de o jumătate de ceas, n-a existat bilă azvârlită de mine care să nu doboare câte zece popice deodată în celălalt capăt al pistei. Ceilalţi îşi pierdură curând cumpătul şi, odată cu el, voioşia. Din când în când, vreunul din ei mai dobora câte zece popice, dar perfecţiunea era atât de rară, încât trecea neobservată în faţa scorului uriaş înscris de mine. După o jumătate de oră băieţii capitulară, se îmbrăcară şi, strângându-se roată în jurul meu, îmi spuseseră, într-un limbaj politicos, dar pe şleau, ce părere au despre un campion hârşit şi antrenat care nu pregetă să-şi înşele prietenii inimoşi şi bine intenţionaţi, încredinţaţi că-i o persoană cinstită şi onorabilă. N-am fost în stare să-i conving că nu minţisem, fiindcă refuzau să pună vreun preţ pe vorbele mele, acum când lipsa mea de caracter ieşea la iveală. Proprietarul popicăriei, care rămăsese tăcut până atunci, sări deodată în apărarea mea:

– Domnilor, spuse el, pare să fie un mister la mijloc, dar acel mister are o explicaţie. Pista dumnealui e înclinată în aşa fel încât, oricum ai arunca o bilă, ea îşi atinge ţinta, nimerind mai întâi în peretele sub care stă ,,popa”, iar când acesta cade, nimic nu mai poate salva vreunul dintre popice.

Şi chiar aşa era. Băieţii încercară şi ei şi constatară că orice bilă aruncată pe calea aceea, oricât de prost ar fi fost direcţionată, dobora negreşit zece popice. Când le spusesem băieţilor că n-aveam habar de jocul acesta, le spusesem purul adevăr; dar aşa mi s-a întâmplat toată viaţa: de câte ori spuneam adevărul, abătându-mă astfel de la obiceiurile şi principiile mele, nimeni nu mă credea”.[7]

Descrierile amuzante sunt acompaniate de altele pline de tandreţe ale soţiei, vieţii de familie, fraţilor sau copiilor, cartea reunind aşadar o amplă pleiadă de tablouri, unele de-a dreptul balzaciene şi constituindu-se într-o amplă panoramă, în înzestrarea căruia cu detalii meticulos reprezentate autorul a depus mari eforturi.

Acesta este aşadar, conţinutul autobiografiei scriitorului Mark Twain. Bogat în descrieri, în pasaje comice, dar şi în fragmente ce descriu momente importante ale istoriei Americii sau ale propriei sale vieţi, volumul său rămâne de-a dreptul referenţial în spaţiul autobiografiei literare fiind unic din mai multe puncte de vedere. Cunoaşterea operei lui, chiar şi în integralitatea ei, neînsoţită de lectura acestei lucrări, nu va constitui în niciun caz o cunoaştere deplină şi suficient de adâncă. De aceea, nu putem decât să salutăm apariţia, în limba română a ei şi să recomandăm atât cititorilor preocupaţi de personalitatea scriitorului cât şi celor dornici să citească o carte bună, acest volum.

