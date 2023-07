Sfantul Mare Mucenic Pantelimon sarbatorit cu mare cinste la Sebis

Sebisul, satul asezat sub muntii Calimanului, in fiecare an il sarbatoreste il cinsteste si-l praznuieste cu mare elavie pe Sfantul Mare Mucenic si Tamaduitor Pantelimon, acesta fiind unul dintre protectorii oamenilor si al animalelor.

An de an, credinciosii parohiei noastre cinstesc aceasta sarbatoare, “ca un praznic imparatesc” pentru bunul mers al culturilor, al animalelor, precum si al gospodariilor. In sat este sarbatoare, nimeni nu lucreaza la camp si pe ogoare. Traditia in aceasta zona muntoasa se respecta din mosi-stramosi, obiceiurile si randuiala bisericii respectandu-se cu mare strictete, astfel Biserica noastra randuieste rugaciuni speciale in aceasta zi.

La Sebis, dis de dimineata, credinciosii parohiei alerga catre Sfanta Biserica aducand aici ofrandele lor (faina, ulei, grau, porumb, sare) pentru a fi binecuvantate prin rugaciunile preotilor si prin pogorarea Duhului Sfant asupra acestora, apoi fiind duse la casele lor, fiind binecuvantare si ajutor pentru ei si animalele acestora.

Acatistul Sf. Mare Mucenic Pantelimon, Sfintirea Apei, Taina Sf. Maslu, Dezlegarile si Rugaciunile pentru credinciosii, animale din batatura si casele lor sunt randuielile zilei de astazi in Sebis.

Anul acesta cu binecuvantarea IPS Andrei, Arhiepiscopul si Mitropolitul Clujului, a poposit in mijlocul nostru, alaturi de colegii preoti din Cercul Pastoral Preotesc Valea Sieului 2, Pr. Protopop Alexandru Vidican, care a rostit un maret cuvant de invatatura, axat pe „dragostea, devotamentul si respectul” care trebuie sa-l avem fata de parintii, bunicii nostri, precum si devotamentul fata de varstnicii parohiei pe care o pastorim, dar si pentru cei care sunt in nevoi, fara de ajutor, accentuand dragostea copiilor fata de parintii inaintati in varsta si bolnavi. Viata, trairea duhovniceasca si misiunea Sf. M.Mc. Pantelimon fiind si ele evidentiate in cuvantul parintelui protopop.

Alaturi de noi cei din Sebis, au fost si colegii preoti: Pralea Stefan – Sieut, Marga Grigore – Rustior, Titieni Ioan – Gledin, Ceusan Iuliu – Monor si Vantu Teodor – Barla.

Multumim lui Dumnezeu si Sf. M. Mc. Pantelimon pentru binefacerile revarsate si anul acesta peste comunitatea noastra din Sebis.

Autor: Fratila Claudia