„Și eu pot” – expoziție inedită de fotografie, dedicată persoanelor cu Sindrom Down

O expoziție inedită de fotografie ce prezintă persoane cu Sindrom Down în diferite ipostaze, realizate de fotografi clujeni și din alte zone ale țării, este deschisă publicului la Casino – Centrul de Cultură Urbană din Cluj-Napoca, în perioada 17-28 martie 2021.

„Dorim să atragem atenția asupra nevoii de integrare socială a copiilor cu Sindrom Down și să arătăm comunității cât de minunate, calde și iubitoare sunt aceste persoane. Și ele fac parte din societate și pot realiza lucruri frumoase. Vrem ca oamenii să înțeleagă că ceea ce ei fac din obișnuință pot face și persoanele cu Sindrom Down, dar cu mult efort. Ele pot să lucreze, să învețe, să se joace, să facă sport ca fel cu alții, dacă au acces la servicii de recuperare, școli, locuri de joacă sau activități și ateliere vocaționale”, a declarat Laura Morar, președintele Asociației Părinților Copiilor cu Sindrom Down Cluj.

Evenimentul intitulat sugestiv „Și eu pot” este organizat de Asociația Părinților Copiilor cu Sindrom Down Cluj și ArtImage Cluj cu ocazia Zilei Internaționale de Conștientizare a Sindromului Down (21 martie). Potrivit statisticilor la nivel mondial, incidența Sindromului Down este de 1 la 1.000 de nașteri. Persoanele fotografiate în cadrul proiectului „Și eu pot” sunt beneficiari ai mai multor asociații de profil din România.