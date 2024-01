Ziua Culturii Naționale române – 15 ianuarie

15 ianuarie este Ziua Culturii Naționale în România. Marcată pentru prima dată în anul 2011, această sărbătoare națională promovează cultura, arta și efortul academic și prețuiește oamenii de cultură. Data la care se sărbătorește această zi este data nașterii poetului național al românilor, Mihai Eminescu (1850-1889).

Și în alte țări europene, Ziua Culturii prețuiește oamenii de cultură, reprezentativi fiecărui stat în parte. Astfel că: în Spania, Ziua Culturii Naționale este marcată de data morții lui Miguel de Cervantes; în Portugalia, ziua are legătură cu data la care s-a născut poetul Luis de Camoes, iar în Republica Moldova, Ziua Culturii Naționale a fost stabilită de către autorități tot ziua de naștere a poetului Mihai Eminescu.

Din dorința de a marca și noi această sărbătoare națională deosebit de importantă pentru definire noastră ca popor, am invitat-o în emisiunea Dialoguri pe dna Raluca Vlaicu, profesoară de limba și literature română.

Împreună am vorbit despre Mihai Eminescu la 174 de ani de la nașterea poetului. Socotit de critica literară postumă drept cea mai importantă voce poetică din literatura română, cu o bună educație filosofică, opera sa poetică fiind influențată de marile sisteme filosofice ale epocii sale, de filosofia antică – de la Heraclit la Platon, de marile sisteme de gândire ale romantismului, de teoriile lui Arthur Schopenhauer, Immanuel Kant și de teoriile lui Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Mihai Eminescu rămâne un reper pentru poezia națională și universală.

Dacă ar fi să amintim câteva dintre cele mai importante valori culturale românești, trebuie să începem cu tradițiile și obiceiurile noastre: hora, Călușul, Mărțișorul, Colindatul, Ziua Mamei, apoi nu putem să nu știm câteva dintre personalitățile culturii naționale române din poezie și proză (Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Nichita Stănescu, I. L. Caragiale, Vasile Voiculescu, Hortensia Papadat-Bengescu etc.), din muzică (George Enescu, Ciprian Porumbescu etc), din pictură (Ștefan Luchian, Victor Brauner, Nicolae Tonitza, Theodor Pallady, Ion Andreescu, Nicolae Grigorescu etc) sau sculptură (Constantin Brâncuși Dimitrie Paciurea etc)

Vă invităm să ascultați emisiunea și să vă bucurați de întreaga noastră cultură națională.