2023 – retrospectivă Doxa

Dacă ne referim la partea exterioară, politică-socială, putem afirma faptul că anul 2023 a fost unul complex, cu războaie (provocatoare de temperaturi umane diverse, diferite, în funcție de momentele producerii lor dar și în strânsă legătură cu interesele), un an al unor procese rămase deocamdată „în coadă de pește” precum cele privind resursele alternative de energie dar și umane.

Foarte interesant mi se pare punctul de vedere al Părintelui Radu Preda, care definește sfârșitul anului 2023 ca fiind unul cu unele teme rămase nefăcute dar, mai important, ca „liniștea dinaintea furtunii”, căci anul care în curând vine e unul dominat de alegeri parlamentare atât în plan national cât și European, de alegeri prezidențiale. Tocmai de aceea, ar fi de dorit să privim mai matur posibilitatea de a allege liderii care să ne reprezinte. În plus, faptul că tot anul 2023 a confirmat faptul că resursele occidentului sunt aproape de avarie, este un fapt îngrijorător. Tocmai din această perspectivă, nici o veste proastă în ceea ce privește Occidentul, nu ar trebui să ne lase indiferenți. Din contra! De exemplu, deși la prima vedere, retragerea lumii economice din anumite zone pare sa ne avantajeze momentan, lucrurile fiind mai volatile decât ne imaginăm, nu e de recomandat să ignorăm aceste aspecte.

Dovadă, stă anunțul schimbării de paradigmă în tehnică. Cu alte cuvinte, de exemplu, din perspectiva celui mai la modă domeniu, respective IT, „meseria de programator” e în mare pericol, precum erau altele la timpul lor. Asistăm la o transformare de proporții in piața muncii. Bazându-ne foarte mult pe industria IT, la Cluj-Napoca în mod exceptional, se așteaptă consecințe inclusive în dinamica pieței muncii IT dar și în cea de imobiliare.

Deocamdată, să privim cu recunoștință la anul 2023 și cu speranță și încredere înspre anul 2024. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

