America, mirajul emigrației românilor de la sfârșitul secolului al XIX-lea

În șirul emisiunilor dedicate fenomenului emigrației românilor de la sfârșitul veacului al XIX-lea către Lumea Nouă, înscriem și această întâlnire radiofonică, care își propune să aducă în atenția ascultătorilor noștri principalele cauze ce au determinat sau au favorizat fenomenul în sine.

Potrivit invitatului permanent al emisiunii „Viața Bisericii”, pr.prof.univ.dr. Gabriel-Viorel Gârdan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, „migrarea” capitalului nord-american în zona cu resurse naturale bogate din sudul Marilor Lacuri, din America de Nord, lipsa continuă de forţă de muncă, capacitatea de absorbţie constant ridicată a pieţei muncii din regiunile agricole încă neexploatate şi cele industriale în curs de expansiune, coroborate cu descreşterea emigraţiei din Europa Occidentală în ultimul sfert al secolului al XIX-lea, au constituit factori externi importanţi, care au stimulat migraţiile transoceanice, în special cele din Europa răsăriteană. Hotărâtoare pentru amploarea fenomenului a fost, la vremea respectivă, dezvoltarea transporturilor feroviare şi maritime şi costurile relativ scăzute ale acestora, fapt care a generat o mobilitate sporită a unui număr din ce în ce mai mare de persoane, la distanţe mari şi în intervale de timp mult mai scurte.

O radiografie a situației din țara noastră, de la sfârșitul secolului al XIX-lea, a reușit că contureze foarte bine unul dintre celebri emigranți, Iancu Roman. Iată cum argumenta el, într-o lucrare apărută în 1910, la New York, Românul în străinătate motivele care au stat la baza emigrației:

Că la noi în ţară e mare sărăcia, numai acela o ştie care a gustat din ea şi care trăieşte în ea. E uşor de omul bogat, care are holde, vite, casă şi grădini. Ori ce s-ar întâmpla, ori şi ce an rău ar fi, atâta o să aibă ca să nu umble după un pătrar de făină împrumut. E uşor de acela care a moştenit de la părinţi lanţuri de pământ, hambarul plin cu bucate şi cămara plină cu de ale mâncării. E greu însă de bietul om sărman, căruia părinţii nu i-au putut da nici măcar o măsuţă şi două scaune ci îi spune numai: Mergi dragul meu, lucră şi trudeşte şi trăieşte cum te-o îndrepta Dumnezeu. Şi oameni ca aceştia sunt din cale afară de mulţi printre românii noştri. Să sporesc din zi în zi. Puţini bogaţi au câte 5-6 copii. Puţini săraci nu au câte 7-8 copii. Acestora le trebuie pâine, îmbrăcăminte, casă unde să locuiască. Câştigul e puţin. Maşinile să sporesc. Traiul se scumpeşte. De trăit omul trebuie să trăiască. Mai auzind apoi vestea bună de prin America, omul sărman îşi ia bani câţi îi încap pe coliba lui dacă are, iar dacă nu are, ia bani pe omenia vreunui prietin mai avut cu vreo două trei zile decât el şi apoi pleacă. Pleacă şi nici el nu ştie unde.