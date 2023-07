„Dacă-ți iubești copilul, arat-o prin educația pe care i-o dai!”, spunea Sfântul Ioan Gară de Aur. Aceste cuvinte, mai actuale azi decât oricând, reprezintă motto-ul Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca, instituție de învățământ care, prin rezultatele excepționale obținute, atât la Evaluarea Națională cât și la Bacalaureat, se plasează în elita școlilor clujene și în elita școlilor confesionale naționale, cu o vastă tradiție și ofertă educațională.

Aflat sub patronajul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și structurat pe trei cicluri de învățământ, primar, gimnazial și liceal, cu o bază materială bogată și dotări moderne, adaptate cerințelor, standardelor și exigențelor învățământului actual, Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” are ca scop și misiune declarată, nu numai formarea deprinderilor și competențelor care deschid accesul copiilor și tinerilor la informație, cunoaștere, cultură și civilizație, ci și aducerea în prim-plan a valorilor moralei și învățăturii creștine, ale cărei repere esențiale sunt dragostea, respectul, solidaritatea, întrajutorarea, omenia, dreptatea, adevarul, cinstea și onoarea. De altfel, această școală îi are ca ocrotitori pe Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul si Ioan Gură de Aur, dar și pe Sfânta Mare Muceniță Ecaterina, autentice modele de credință, educație și aleasă înțelepciune pentru toți elevii. Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” prin educația atentă și de mare calitate pe care o oferă, asigurată de profesori foarte bine pregătiți, inimoși și dedicați, sub conducerea dinamică, echilibrată și valoroasă a Părintelui Director Liviu Vidican-Manci, în strânsă colaborare și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, vine întâmpinarea marilor schimbări și provocări ale lumii contemporane. Pe lângă pregătirea școlară deosebită pe care o primesc, elevii au aici posibilitatea, prin lecturi și discuții cu profesorii lor, prin participarea la slujbele Bisericii, prin activitățile conexe, sport, muzică, artă, tabere, schimburi de experiență, specifice vârstei lor, să înțeleagă și contextul socio-cultural complex, volatil și dinamic prin care trecem acum cu toții și să găsească, totodată, multiple soluții, în cheie creștină, la marile întrebări și frământări ale lumii. Fără îndoială, absolvenții acestei prestigioase școli, pot urma cursurile oricărei universități din țară și nu numai, fiind pregătiți să facă față tuturor exigențelor academice, prin studiu, disciplină, consecvență și organizare. Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” este în plină ascensiune și dezvoltare. În toamna acestui an, pe strada Meseriilor din Cluj-Napoca, școala va avea o nouă clădire, mare și luminoasă, cu săli de clasă multifuncționale, prevăzute cu cele mai moderne dotări și echipamente performante, bibliotecă, săli de studiu, pentru noi și noi generații de elevi. Dar, în spatele tuturor rezultatelor excepționale și a performanțelor deosebite, în spatele bazei materiale moderne, stă o muncă asiduă, de ani și ani de zile, un efort uriaș depus de întreaga comunitate de profesori, elevi și părinți, spre care se îndreaptă alese mulțumiri și recunoștință. Nu trebuie uitat faptul că „performanța înseamnă mult, dar totul este omul îndumnezeit!” după cum afirmă, în numeroase ocazii, Părintele Director Liviu Vidican Manci. O societate cu adevărat sănătoasă și puternică este o societate în care educația, credința, cultura, dragostea de aproapele, cultivarea vieții, respectul și solidaritatea au prioritate!

Invitat în emisiunea „Universul ideilor” Părintele Lect, Univ, Dr. Liviu Vidican-Manci, Directorul Colegiului Ortodox „Mitropolit Nicolae Colan” a vorbit despre rezultatele foarte bune obținute în acest an la Evaluarea Națională și la Bacalaureat, dar și de noile provocări și orizonturi care stau în fața acestei importante instituții de învățământ preuniversitar.