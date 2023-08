Doi mitropoliți și mii de credincioși au participat la Pelerinajul „La Nicula colo-n deal” | Hram 2023

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului de pe 15 august este importantă peste tot în lumea creștină, dar pentru transilvăneni are o profunzime aparte, mai ales datorită icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Nicula. Marele praznic al Adormirii Maicii Domnului a fost precedat și anul acesta de tradiționalul pelerinaj „La Nicula colo-n deal”, amintindu-ne de anul 1699, când icoana pictată de preotul ortodox Luca din Iclod și aflată în biserica din Nicula a lăcrimat vreme de trei săptămâni.

Procesiunea a început luni, 14 august 2023, la ora 12:00, de la Biserica „Sfântul Nicolae” din parcul central al orașului Gherla și a continuat pe jos până la biserica de lemn – monument istoric din incinta Mănăstirii Nicula.

Procesiunea a fost condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale. Alături de cei doi ierarhi au fost prezenți peste 3500 de pelerini, zeci de preoți din protopopiatele Arhiepiscopiei Clujului, precum și autorități civile și militare din județele Cluj și Bistrița-Năsăud.

Drumul a durat aproximativ trei ore, iar pe parcurs pelerinii, mulți îmbrăcați în haine tradiționale, au cântat pricesne și s-au rugat Maicii Domului.

O primă oprire s-a făcut la Mănăstirea „Sfinții 40 de Mucenici” – Memorialul Gherla, situată pe Dealul Cărămidăriei, lângă cimitirul anonim – cu gropi comune – al deținuților politici din perioada comunistă, unde ierahii și pelerinii s-au rugat pentru odihna veșnică a celor care au pătimit în închisorile comuniste. Pe traseu s-au făcut și alte opriri în fața bisericilor și a troițelor, unde au fost rostite ectenii, iar pelerinii au fost întâmpinați de localnici cu apă, cozonac și busuioc.

La intrarea pe poarta mănăstirii, ierarhii și pelerinii au fost întâmpinați, în sunet de clopot și cu Sfânta Evanghelie, de starețul așezământului monahal, arhimandritul Nicolae Moldovan, dar și de alți preoți veniți la hram.

Să ne rugăm Maicii Domnului ca toți românii să rămână aproape de Biserică

Pelerinajul „La Nicula colo-n deal” s-a încheiat cu înconjurarea bisericuței de lemn – monument istoric din incinta Mănăstirii Nicula, iar, la final, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt duhovnicesc și le-a mulțumit tuturor pentru efortul lor de a parcurge și-n acest an, pe jos, drumul din Gherla până la Mănăstirea Nicula.

„Dăm slavă lui Dumnezeu că încă o dată am mai putut face pelerinajul la Mănăstirea Nicula. Hramul de aici, inclusiv acest pelerinaj, are un caracter misionar. Cu ani în urmă, pe vremea comunistă, când ne adunam la mănăstire și cântam aceste versuri, Am venit, Măicuță, să Te mai vedem/ Să-ți spunem necazul care-l mai avem, ele erau mărturisirea credinței noastre.

Atunci, oficial, se făcea o propagandă potrivnică credinței, acum, fiind în democrație desăvârșită, s-ar presupune că nu se mai face nici o propagandă împotriva credinței. Și, totuși, în lumea aceasta secularizată sunt și oameni care au o atitudine contrară Bisericii și noi am venit să ne rugăm lui Dumnezeu, să ne rugăm Maicii Domnului, ca toată națiunea noastră, așa cum visam în decembrie 1989, să rămână aproape de Biserică, aproape de Dumnezeu și să pună în practică învățătura Domnului nostru Iisus Hristos. Astăzi trebuie să exaltăm de bucurie că ne-a ajutat Dumnezeu să fim împreună din nou la hramul mănăstirii de la Nicula și mulțumim părintelui stareț și călugărilor de aici că ne primesc cu drag și că vom avea posibilitatea să plecăm acasă cu sufletul plin de bucurie”, a spuns Mitropolitul Clujului.