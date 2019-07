După 45 de ani de slujire în ogorul Domnului, Părintele Iuliu Gorea s-a pensionat

Photo Credit To Protopopiatul Cluj I

Părintele Iuliu Gorea, parohul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Lita, cu Filia Filea de Sus, județul Cluj, a împlinit luni, 1 iulie 2019, vârsta de 69 de ani de viaţă, din care 45 de ani și i-a dedicat slujirii lui Hristos, prilej cu care s-a pensionat.

Cu această ocazie, duminică, 30 iunie, de la ora 15:00, în Biserica Parohială din Lita, a fost oficiată o slujbă de mulțumire pentru toate binefacerile primite de la Dumnezeu. Slujba de Te Deum a fost oficiată de un sobor de preoți din Cercul preoțesc Florești, avându-l în frunte pe protopopul de Cluj I, pr. Dan Hognogi.

La finalul slujbei, părintele Dan Hognogi a adresat un cuvânt de felicitare, evidențiind bogata activitate misionară a preacucernicului părinte Iuliu Gorea.

Fiind un spirit liber, părintele Gorea nu s-a oprit asupra unui singur domeniu de activitate.

La evenimentul aniversar au participat preoții colegi, familia, fiii duhovnicești, credincioșii pe care i-a păstorit aproape jumătate de secol, precum și alți invitați.

Părintele Iuliu Gorea – un misionar neobosit al lui Hristos

Pr. Iuliu Gorea s-a născut la data de 1 iulie 1950, în localitatea Sânmihaiu de Câmpie, jud. Bistrița-Năsăud, din părinții Liviu și Irina, o familie foarte evlavioasă.

„Viaţa religioasă dusă de părinţii mei a pus o amprentă puternică în inima mea. Dar nu am dat din prima la Teologie, ci la Politehnică, de unde am picat, pentru câteva sutimi. Atunci mi-am dat seama că trebuia să mă îndrept către religie. Am plecat la Mănăstirea Nicula, unde m-am pregătit cu stareţul de atunci, Serafim Măciucă. Un lucru extrem de important pentru mine, care m-a marcat profund şi mi-a creat un mod de viaţă mai târziu, a fost «stilul» în care m-a pregătit stareţul. El îşi însoţea expunerile cu diferite proiecţii de diapozitive. Aşa s-a făcut că, în doar o lună, am reuşit să reţin cu uşurinţă foarte multe lucruri. Am dat examen şi am intrat la Facultatea de Teologie din Sibiu. După 4 ani, în vara anului 1973, eram Licenţiat în Teologie”, mărturisește părintele Gorea în revista Lumea Credinței.