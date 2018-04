Evaluarea eparhială a Concursului Național Cultural Artistic: Unirea: libertate și unitate, în Episcopia Maramureșului și Sătmarului

În contextul Anului omagial al unității de credință și de neam și al Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a avut loc, în Sala „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul”, din incinta Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, evaluarea eparhială a Concursului Național Cultural Artistic: Unirea: libertate și unitate.

Fiecare grupă de cateheză de la nivelul parohiei a avut sarcina de a alcătui un portofoliu care să conțină o lucrare cu conținut teoretic (din secțiunea literară): o poezie, un eseu, o compunere despre unitatea credinţei, unitatea de neam în societatea contemporană, o foaie parohială, buletin parohial, articol de ziar pe tema concursului, o scrisoare către Dumnezeu sau o rugăciune către Dumnezeu şi una cu caracter practic (din secțiunile artistică sau multimedia): o icoană a unui praznic împărătesc, a unui sfânt, festival de jocuri tradiționale, festival de muzică patriotică sau religioasă, prezentări powerpoint despre: anul 1918- Anul Marii Uniri, libertate și responsabilitate sau un film despre Marea Unire, dar și evenimente cu accent filantropic.

La etapa pe protopopiate a Concursului Național Cultural Artistic s-au înscris 129 de proiecte, fiind implicați 120 preoți, 79 profesori, participând peste 1.350 de copii, ceea ce reconfirmă faptul că în Episcopia Maramureșului și Sătmarului se lucrează întens la catehizarea viitoarei generații.

La etapa eparhială s-au evaluat cele mai bune 22 de proiecte din cele 8 protopopiate al eparhiei, fiind desemnați, conform conceptului, 2 premii I (pe fiecare județ în parte: Maramureș și Satu Mare), care vor reprezenta Episcopia Maramureșului și Sătmarului la etapa națională, din 21 mai 2018, când prăznuim pe Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena, hramul Catedralei Patriahale.

Astfel, în această atmosferă de lumină și bucurie a Învierii Domnului, pe lângă faptul că am evaluat atent și responsabil proiectele înscrise în concurs, ne-am delectat și am admirat lucrările literare și artistice și am vizionat festivalurile și filmele patriotice, dar și prezentările powerpoint despre Marea Unire, alcătuite și pregătite cu meticulozitate și creativitate de către copiii din grupele de cateheză parohială, coordonați de preacucernicii părinți și de către profesorii de religie, limba română și istorie.

Arhid. Alexandru Gaborean

Inspector eparhial pentru catehizarea tineretului