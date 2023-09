La 1 septembrie Biserica noastră prăznuiește începutul anului bisericesc sau, cum se consemnează în Minei, începutul Indictionului. Dacă anul civil începe la 1 ianuarie, iată anul bisericesc are o altă dată de început. Pentru acest început Biserica face rugăciune, ca Dumnezeu să binecuvinteze crugul noului an. Despre semnificația acestui nou început de an bisericesc vom vorbi în această emisiune.

