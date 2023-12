Meditații la Sărbătoarea Crăciunului

Ne găsim în perioada premergătoare Nașterii Domnului, eveniment crucial în istoria umanității. Fiul lui Dumnezeu, prin nașterea dintr-o Fecioară, vine în lume ca om, asumă condiția umană și, prin sacrificiul Său, pune în firea omenească semințele învierii și ale restaturării. Biserica celebrează an de an acest eveniment major, pregătindu-se în acest sens și ascetic și liturgic. Dar acest eveniment are o relevanță mai ales pentru noi, fiecare în parte, în sensul relației noastre cu Hristos. Biserica ne cheamă să-i facem loc în noi Domnului, care caută să se nască în fiecare suflet printr-o viață spirituală asumată. Vă oferim în această emisiune câteva meditații despre Sărbătoarea Crăciunului, meditații aparținând teologului ortodox francez Olivier Clément și regretatului părinte arhimandrit Teofil Părăianu.