Mitropolitul Andrei i-a binecuvântat pe românii din Londra

În Duminica a 3-a după Paști (a Mironosițelor), 8 mai 2022, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în mijlocul comunității ortodoxe române din Londra, Regatul Unit al Marii Britanii.

Cu acest prilej, în biserica Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Londra, Părintele Mitropolit Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor restâns de clerici. Din sobor au făcut parte consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol al Arhiepiscopiei Clujului, arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul Marii Britanii, preotul Silviu-Petre Pufulete, protopopul Londrei, preotul Constantin Popescu, care este și parohul bisericii parohiale, precum și preoții Ionel Rău și Ioan Ovidiu Pop.

După citirea pericopei evanghelice duminicale, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, vorbindu-le celor prezenți despre virtuțile femeii creștine.

De asemenea, ierarhul a evocat un text al scriitorului Ernest Bernea, referitor la calitatea iubitoare a femeii, regăsit în cartea „Îndemn la simplitate”:

„Cine n-a văzut o femeie creștină aplecându-se ca o mângâiere peste oamenii nimănui? Cine n-a văzut-o mângâind un cap de copil sau sărutând un sărac? Femeia e mult mai înțelegătoare decât bărbatul față de tot ceea ce înseamnă viață. Ea iubește florile, iubește păsările și animalele, iubește oamenii, iubește toată zidirea lui Dumnezeu. O femeie inteligentă și blândă vine ca o lumină tămăduitoare peste rănile unui suflet încercat. […] Femeia creștină însuflețește totul, învăluie lucrurile cu cântec și caută fără încetare firele ascunse ale țesăturii vieții. Secretul său aici stă: în legătura permanentă cu izvoarele vieții. Ființă încă netulburată de erorile intelectualismului, ea are mai adânc simțul just al fiecărei situații sau lucru, are mai sigură intuiția lucrurilor neschimbătoare. Cum altfel s-ar explica plinătatea și focul rugăciunilor sale?”