Noul an școlar a început în condiții speciale la Cluj-Napoca | Elevii si profesorii s-au rugat alături de Mitropolitul Andrei

Marți, 15 septembrie 2020, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oficiat o slujbă de Te Deum, cu prilejul începerii noului an școlar 2020-2021. Slujba a fost săvârșită începând cu ora 10:00, în fața Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, cu respectarea îndrumărilor bisericești și a regulilor impuse de autorităţi în perioada stării de alertă, ca urmare a măsurilor de prevenție şi limitare a răspândirii coronavirusului.

Având în vedere situația pandemică în care debutează noul an școlar, la slujbă au fost prezenți reprezentanți ai conducerii Inspectoratului Școlar Județean Cluj, inspectorii școlari, profesorii de religie, precum si celelalte cadre didactice, a căror activitate didactică le-a permis acest lucru, fără participarea elevilor, excepție au făcut doar elevii de la Seminarul Teologic Ortodox din municipiu, care au participat împreună cu profesorii lor, reprezentându-i pe toți elevii clujeni.

După ce a rostit o rugăciune de binecuvântare pentru elevi și profesori, Părintele Mitropolit Andrei le-a dat celor prezenți câteva îndemnuri și le-a urat succes în noul an școlar ce tocmai a început, chiar și în aceste condiții speciale de protecţie sanitară determinate de pandemia de coronavirus.

Referindu-se la elevi, ierarhul a amintit de spusele lui Comenius care, în cartea Didactica Magna, subliniază neajunsurile pe care le au tinerii care nu învață.

Alături de ierarh au slujit: consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului, preotul Cornel Coprean, consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol, arhidiaconul Claudiu Grama, inspectorul de religie al județului Cluj, preotul prof. Marian Sidon, directorul Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, preotul lect. Liviu Vidican-Manci, și duhovnicul Seminarului, arhimandritul Samuel Cristea.

La slujba de Te Deum a fost prezent și inspectorul școlar general al județului Cluj, prof. Marinela Marc.

„În ciuda tuturor temerilor generate de contextul în care începem în acest an cursurile, a trecut prima zi de școală și a fost bine. A fost bine pentru că am început școala ieri, în zi de mare sărbătoare, și, cu siguranță, pentru că preoții noștri s-au rugat pentru noi, așa cum am primit și astăzi binecuvântarea arhierească pentru a începe cu bine acest an școlar.”, a spus inspectorul general, prof. Marinela Marc.