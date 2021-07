Părintele Mitropolit Andrei a sfințit casa țărănească donată de PS Macarie Parcului Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca

Aceasta este a treia casă din Spermezeu, satul natal al PS Macarie, donată în decurs de zece zile celor trei muzee ale satului în aer liber din România, aflate la București, în Dumbrava Sibiului și Cluj-Napoca. Tudor Sălăgean, directorul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, a primit cea mai înaltă distincție a Episcopiei Europei de Nord.

O casă de pe Valea Țibleșului având șură, dar și fântână și cumpănă, va putea fi vizitată în Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca. Această construcție provenind din comuna Spermezeu a fost donată de Preasfințitul Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord. Vernisarea casei și anexelor stămutate din localitatea Spermezeu, jud. Bistrița-Năsăud în Parcul Etnografic Național ,,Romulus Vuia, Cluj-Napoca a avut loc joi, în prezența donatorului, PS Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, dar și al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei. Cu acest prilej a fost sfințită casa, care, potrivit celor spuse de PS Macarie, a aparținut lui Badea Ion diacul. „Dau slavă preamilostivului Dumnezeu că se încununează sfințirea celei de-a treia case din Spermezeu, în cel mai vechi muzeu al satului în aer liber. Aici, în Muzeul Satului, se conservă comorile de suflet ale românilor. Aici a locuit badea Ioan diacul a Morăreștilor, mpreună cu lelea Nastasia. Ei nu au avut copii, dar una din camerele acestei case a servit la un moment dat ca și grădiniță”, a dezvăluit PS Macarie.

La eveniment au mai participat părintele Arhidiacon Claudiu Grama (consilierul pe probleme de protocol), PC Părinte Protopop Dan Hognogi, prof. univ. dr. Ioan Bolovan și directorul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, domnul profesor Tudor Sălăgean, care a primit, din partea PS Macarie, cea mai înaltă distincție a Episcopiei Europei de Nord.

La rândul lui, ÎPS Părinte Mitropolit l-a felicitat pe PS Macarie pentru gestul său, dar mai cu seamă pentru grija pe care o poartă de ani buni față de tradițiile înaintașilor noștri. „Bucuroși am venit ca să binecuvântăm această casă care s-a mutat din Spermezeu în Cluj. Atunci când Mântuitorul Iisus Hristos a intrat în casa lui Zaheu a zis cuvintele acestea, valabile mereu atunci când facem sfeștanie la o casă: astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia. Casa este un loc atât de important, în care ne ducem viața și traiul, iar tradiția românească subliniază acest aspect. Cei care se vor perinda aici, în Muzeul Satului, să se contamineze de dragostea față de Dumnezeu și de tradițiile bimilenare ale poporului român”, a spus ierarhul.

„Împreună cu PS Macarie am pus la cale în urmă cu patru ani un plan, care astăzi se materializează. Nu cunosc un astfel de donator, care să fi făcut o astfel de lucrare atât de însemnată, pentru a-și promova tradițiile din zona de baștină, pe care a și cercteat-o ca etnolog și să aducă trei obiective atât de importante în atenția publicului larg și a specialiștilor de pretutindeni”, a subliniat Tudor Sălăgean, directorul Muzeului Etnografic al Transilvaniei.

Casa, șura, fântâna cu cumpănă și obiectele din inventarul casei le creează vizitatorilor Parcului Etnografic Național ,,Romulus Vuia” o imagine asupra civilizației rurale întâlnite în Valea Țibleșului.Prin structura dezvoltată a casei, prin trăsăturile sale stilistice, dar și prin tehnicile, materiale de construcție și inventarul specific casa și anexele, strămutate de pe meleagurile natale ale Presfințitului Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, ilustrează deopotrivă aderența la fondul arhitectural zonal românesc autohton, la profilul ocupațional al zonei cât și tendințele de dezvoltare ale arhitecturii rurale întâlnite în anii interbelici, etapă căreia i se circumscrie ridicarea acestor construcții. Momentul inagurării a fost marcat de sființirea casei și a anexelor sale, precum și de scurte alocuțiuni ale personalităților culturale invitate. Zilele trecute, o altă casă din Spermezeu a ajuns la Muzeul ASTRA din Dumbrava Sibiului. Casa a aparţinut străbunicilor ierarhului, Iustin și Marina, şi este un adevărat monument de arhitectură tradiţională românească din Valea Ţibleşului.

De asemenea, o altă casă tradițională de pe Valea Țibleșului se află și în curtea Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, fiind donată de PS Macarie. ”Am recuperat aceste case din datorie şi recunoştinţă faţă de oamenii buni sub oblăduirea cărora am crescut. Toate acestea sunt donaţii, fără să aştept nimic decât să-mi rânduiască şi mie Dumnezeu un colţ de rai, iar casele să rămână pentru totdeauna în istoria neamului nostru. Dacă nu acţionam acum, casele s-ar fi prăpădit. Mi-aş fi dorit ca ele să rămână din generaţie în generaţie în satul nostru, însă am constatat că este imposibil, ele fiind pregătite pentru demolare. Cu ajutorul lui Dumnezeu le-am recuperat şi le-am oferit în dar, din dragoste pentru aceste locuri. Toate lucrurile primite de la consătenii mei vor fi aşezate în aceste case, iar unele dintre ele sunt deja în colecţia personală de la casa părintească, acolo unde este un muzeu care este vizitat şi preţuit de consăteni. Aceștia vin şi se închină aici la Icoana Maicii Domnului Alăptătoare şi se bucură de ceea ce este frumos şi sfânt”, a mai spus PS Macarie, care este autorul unor studii impresionante de etnologie, fiind doctor în acest domeniu de cercetare.

Duminică, 1 august 2021, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie al Europei de Nord, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei al Clujului, va săvârși dimineață, în satul său natal Spermezeu, jud. Bistrița-Năsăud, începând cu ora 9.30, Sfânta Liturghie de hram, la altarul de vară din incinta bisericii parohiale din localitate.