Pelerini pe drumul Niculei: „Dacă nu puteam veni în acest an, cred că muream”

De aproape sau de departe, tineri sau vârsnici, cu toții se bucură că și-n acest an că pot străbate drumul Niculei. Știu că acolo, în deal, îi așteaptă Maica Domnului, cea care niciodată nu a întârziat să le asculte rugăciunile și să le ofere ajutorul în clipe grele.

Nu i-a oprit din dorința de a parcurge pe jos cei șapte kilometri din orașul Gherla și până la mănăstire nici căldura și nici oboseala. Au cântat pricesne, s-au rugat, iar drumul „s-a făcut singur”.

Și localnicii s-au bucurat că le trec pelerinii pe la poartă. Ca în fiecare an, au ieșit la poartă cu busuioc, pentru a fi oferit pelerinilor și atins de Icoana Maicii Domnului, dar și cu apă rece sau cozonac.

„Am venit pentru Maica Domnului, să o sărbătorim așa cum se cuvine, să-i mulțumim și să ne rugăm să ne dăruiască sănătate și pace în lume. Vin de peste 10 ani la Mănăstirea Nicula, deoarece Maica Domnului este pe primul loc în viața mea”, spune o tânără din Sibiu.

„Ca în fiecare an, venim cu gânduri curate în acest loc de rugăciune, pentru a pune în fața Maicii Domnului mulțumirile, gândurile, necazurile și dorințele noastre. Maica Domnului este o rugătoare bună în fața lui Dumnezeu, ămi este ca o prietenă, deoarece mi-a ascultat mereu rugăciunile și mi-a fost de folos ori de câte ori i-am cerut ajutorul”, spune un alt tânăr ce a venit de la Beclean. Vine la hramul Mănăstirii Nicula de aproximativ opt ani, alături de prieteni, de familie. „De data aceasta am venit cu trenul, dar la noi este o tradiție să vii pe jos”, adaugă el.

„Dacă nu puteam veni, cred că muream”, spune o bunicuță care străbate an de an drumul de la Gura Humorului, județul Suceava, până la Mănăstirea clujeană Nicula. Are 93 de ani și vine cu trenul. „Toată lumea mă ajută, chiar de când m-am suit în tren. Mă rog la Maica Domnului în fiecare noapte trei ore și peste zi tot trei ore. Toată lumea trebuie să se roage!”, spune cu bucurie că încă o dată s-a învrednicit să vină la Nicula. „Oriunde merg la mănăstiri, e plin de tineri, de copii, de bunici și de părinți. Toată lumea e la rugăciune, iar România e Ierusalim”, afirmă cu zâmbetul pe față.