Preasfinţitul Qais, către credincioșii prezenți la Nicula: „Să ne purtați în rugăciunile voastre, în special în fața Maicii Domnului, să fie pace în Siria”

Preasfințitul Părinte Qais Sadiq, Episcop de Erzurum, prezent în acest an la hramul Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula, i-a îndemnat pe credincioși să se roage Fecioarei Maria să fie pace în Siria, pentru a se putea reconstrui ceea ce a fost distrus, iar cei care sunt refugiați să se întoarcă acasă.

„Noi am suferit foarte multe persecuții din partea musulmanilor. Sunt sigur că majoritatea ați văzut și știți ce se întâmplă în Siria. Am pierdut aproape 140 de bisericii și mănăstiri. Avem doi mitropoliți răpiți de cinci ani și am pierdut, ca martiri, 13 preoți. Islamiștii au crezut că vom părăsi țara, dar noi am devenit mai puternici la noi în țară. Pentru că acolo a trăit, murit și înviat Mântuitorul și acolo este casa noastră. Vă rugăm să ne purtați în rugăciunile voastre, în special acum, în fața Maicii Domnului, să fie pace în Siria și-n lume și să putem reconstrui ceea ce a fost distrus, iar cei care sunt refugiați să poată veni acasă”, a spus Episcopul de Erzurum.