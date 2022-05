Protopopiatul Cluj 1 și-a ales membrii în Adunarea Eparhială pentru perioada 2022-2026

Joi, 5 mai, a avut loc, cu binecuvântarea ÎPS Părinte Mitropolit Andrei, la sediul actual al Protopopiatului Ortodox Român Cluj 1, procesul de alegere a membrilor Adunării Eparhiale pe noua perioadă de patru ani, respectiv 2022-2026. Este vorba de alegerea unui membru cleric și a doi membri mireni. Consiliul eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în şedinţă extraordinară, a luat act de decizia Patriarhală pentru dizolvarea Adunărilor eparhiale (mandatul 2018-2022) şi pentru desfăşurarea alegerii membrilor clerici şi mireni în adunările eparhiale (mandatul 2022-2026). Adunarea eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale eparhiei. Se compune din reprezentanţii aleşi ai clerului şi ai credincioşilor, în proporţie de o treime clerici şi două treimi mireni, cu o viaţă morală şi religioasă demnă de un creştin, care au candidat cu binecuvântarea ierarhului locului. Membrii Adunării eparhiale, clerici şi mireni, se aleg pe termen de patru ani. Ei pot fi aleşi pentru cel mult două mandate. Adunarea eparhială se întruneşte în şedinţă anuală de lucru, în primul trimestru al anului, iar în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie.

Respectând dispozițiile Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române și a Regulamentului pentru algerea, funcționarea și dizolvarea organelor deliberative și executive la parohiile, protopopiatele și eparhiile din Patriarhia Română, ținându-se seama de hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin care s-a aprobat calendarul alegerilor organelor delibertaive și executive din Biserica Ortodoxă Română, ședința a debutat la ora 9.30 în istorica Biserică cu hramul „Sfintei Treimi”, cu citirea Ordinului Circular pentru delimitarea circumscripțiilor electorale în vederea constituirii colegiilor electorale preoțești și mirenești. S-a adus la cunoștință numele candidatului cleric, în persoana părintelui Ioan Tănase Chiș, care a primit binecuvântarea ÎPS Părinte Mitropolit Andrei, a candidaților mireni și lista parohiilor din circumscripția electorală. Părintele Ioan Tănase Chiș a fost ales cu unanimitate de voturi pentru a reprezenta Protopopiatul Ortodox Român Cluj 1 în Adunarea Eparhială în perioada 2022-2026. Sfinția sa, preot al Parohiei „Sf. Daniel” din Florești, îi urmează părintelui Grigore Boca, care a îndeplinit două mandate, maxim posibil potrivit Regulamentului. Părintele Ioan Tănase Chiș a fost hirotonit preot în 2012 pe seama Parohiei Jucu Gară, unde a slujit vreme ce cinci ani, până în 2017. În 2012 a fost hirotesit iconom (primind dreptul de a purta brâu roșu), iar în 2020 a fost hirotesit stavrofor (primind dreptul a purta cruce pectorală). A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, a urmat ulterior cursuri de masterat, iar în luna septembrie a anului trecut a obținut titlul de doctor în teologie, sub coorodnarea ÎPS Părinte Mitropolit Andrei. „Încrederea cu care mă investiți mă onorează și în egală măsură mă responsabilizează, mă obligă. Voi reprezenta Protopopiatul și deopotrivă pe preoți în Adunarea Parohială cu demnitate și onestitate, iar nu cu eroism”, a mărturisit părintele Ioan Tănase Chiș. La rândul său, părintele protopop Dan Hognogi l-a felicitat pe acesta și i-a mulțumit totodată părintelui Grigore Boca, pentru modul în care a reprezentat interesele Protopopiatului în Adunarea Eparhială preț de două mandate consecutive: „Privind retrospectiv, îi mulțumesc părintelui Boca pentru profesionalism și o fac în numele colegilor mei”. A urmat alegerea celor doi reprezentanți ai Protopopiatului în Adunarea Eparhială din rândul mirenilor. Subliniind nevoia de continuitate, părintele protopop Dan Hognogi i-a prezentat ca și candidați pe prof.univ. dr. Ioan Bolovan și generalul de armată Ioan Manci. După ce și-au expus obiectivele, cei doi au fost aleși în unanimitate, primind astfel încrederea alegătorilor pentru un al doilea mandat. „Vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Cei 4 ani care s-au scurs atât de repede n-au fost ușori, dar am învățat foarte multe din această experiență. Am participat la acțiunile organizate de Protopopiat și de Arhiepiscopia noastră. Îmi doresc să realizăm mai multe în noul mandat, având și sprijinul preoților”, a declarat Ioan Bolovan, directorul Instititului de Istorie „Gheorghe Barițiu” din Cluj-Napoca și membru corespondent al Academiei Române. Domnia sa a dezvăluit că unul din obiectivele pe care le are în următorul mandat este înființarea în viitorul apropiat a unei asociații culturale a intelectualilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului: „Statutele viitoarei asociații sunt gata într-o primă formă. Acest obiectiv va fi de bun augur, pentru a arăta că în jurul scaunului mitropolitan gravitează o importantă pătură intelectuală, care are nevoie de un impuls pentru a se manifesta, pentru a îmbogăți cultura noastră”. La rândul său, domnul general Ioan Manci, exprimându-se în termeni militari, a mulțumit pentru încrederea primită: „Acest vot ne responsabilizează, iar statutul ne onorează”. În final, părintele protopop Dan Hognogi a subliniat inspirat rolul pe care îl au și-l joacă Biserica, Școala și Armata într-o societate democratică. „Fără acestea, noi nu am mai fi avut o țară cu-adevărat unită, ci mai degrabă una dezbinată”. Întâlnirea s-a încheiat cu două anunțuri administrative. Primul a fost legat de „înregimentarea” în cadrul Protopopiatului a părintelui Bogdan Gabor, hirotonit pe seama Parohiei Finișel. Licențiat în Teologie Pastorală la Cluj-Napoca, părintele Bogdan Gabor a obținut și titlul de doctor în Teologie. Acesta a făcut parte și din corul „Psalmodia Transylvanica”. Al doilea anunț a fost legat de Conferința Preoțească de primăvară, care va avea loc pe 24 mai, de la ora 10, în Aula Campusului Teologic Ortodox „Nicolae Ivan” din Cluj-Napoca și reunește atât preoții din Protopopiatul Cluj 1, cât și pe cei din Protopopiatul Cluj 2. Conferinșa va fi prezidată de ÎPS Părintel Mitropolit Andrei, însoțit de PS Benedict Bistrițeanul și va fi precedată de slujba Te-Deum. Prezentarea conferinței va fi făcută de către pr. Conf. Univ. Dr. Grigore Dinu-Moș, cadrul didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Vă reamintim că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2022 ca Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului, or tema Conferinței semestriale va fi rugăciunea și necesitatea accentuării rolului pe care aceasta o are în viața Bisericii și a credincioșilor, mai ales în contextul restricțiilor cauzate de situația pandemică la nivel mondial.