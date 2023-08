PS Benedict i-a binecuvântat pe sălăjenii care merg pe jos în pelerinaj spre Nicula: „E o bucurie să ne revedem și anul acesta!”

„E o bucurie să ne revedem și anul acesta!”

Cu aceste cuvinte i-a întâmpinat Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul pe pelerinii din Sălaj care au străbătut pe jos peste 100 de km până la Icod.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a oficiat astăzi, începând cu ora 19.00, slujba Paraclisului Maicii Domnului în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae”, din Iclod, Protopopiatul Gherla. Răspunsurile la slujbă au fost date de grupul de peste 160 de pelerini, sosiți din județul Sălaj și care poposesc pentru o noapte în Iclod. Astăzi ei au fost întâmpinați de Preasfințitul Părinte Episcop Benedict, de preotul paroh, Pr. Claudiu Herinean, de alți preoți din parohiile învecinate dar și de localnicii care îi așteaptă an de an cu bucate și loc de odihnă.

Preasfințitul Părinte Benedict le-a vorbit despre Maica Domnului pe care a numit-o „Folositoare lumii”.

Maica Domnului este folositoare nu doar în sensul mântuirii, în sens teologic și general, ci este folositoare lumii și în sensul specific, adică fiecăruia în parte, cu referire la viața noastră de zi cu zi. Maica Domnului este cea care ne încurajează în dureri. Ea este cea care îndepărtează viforul și negura păcatelor. Ea este cea care ne eliberează de cei care ne asupresc. Ea este cea care ne aduce mângâiere atunci cînd suntem necăjiți. Ea este cea care ne indică bucuria atunci când suntem triști. Ea este cea care ne îmbrățișează atunci când suntem căzuți și ne întoarcem. Lista cu lucrările pe care Maica Domnului le face cu noi cu fiecare în parte ar putea continua, iar dacă ar fi să luăm acum încă odată textul Paraclisului, cu siguranță am descoperi multe alte semnificații cu caracter personal pe care Maica Domnului le are, în ceea ce ne privește pe noi. Pe parcursul Postului ne rugăm fiecare și pentru lucruri specifice la Maica Domnului.”

„În cântarea, pe care am cântat-o împreună, se spune că Maica Domnului este „Folosiatoare lumii”. Ea este folositoare lumii pentru că prin ea a venit Domnul pe pământ. Dacă nu ar fi fost Sfânta Fecioară, am fi vorbit și în zilele noastre despre un Dumnezeu de departe, însă prin faptul că Domnul a hotărât să se nască din Pântecele Preasfintei Fecioare, înseamnă că ea ni l-a adus pe Dumnezeu aproape, și mereu spun lucrul acesta că un Dumnezeu de aproape este un Dumnezeu adevărat, precum un părinte de aproape este un părinte adevărat. Nu mai este un Dumnezeu care trimite mesageri de oareunde, ci El vine pe pământ și se arată și de aceea relația noastră cu Dumnezeu este una de copil-părinte. Așadar folositoare lumii – prin ea s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu, spre mântuirea întregii lumi.

Referindu-se la pelerinajul pe care credincioșii din Sălaj îl fac pe jos, an de an, până la Mănăstirea de la Nicula cu prilejul Adormirii Maicii Domnului, Părintele Episcop spune că:

În final, Preasfințitul Părinte Benedict i-a felicitat pe sătenii din Iclod care s-au mobilizat foarte frumos pentru primirea pelerinilor, dar și pe pelerini pentru credința cu care vin an de an la mănăstire:

„Bucuria este din nou mare de a fi împreună cu dumneavoastră și de a vă putea primi cu tot dragul și cu toată atenția și, de ce nu, zic și emoția cuvenită, pentru că îmi veți da dreptate dumneavoastră, cei ai satului, că tare bine ne-am simțit când i-am auzit pe cei peste 160 de pelerini cântând Paraclisul Maicii Domnului. E o tradiție veche, e o tradiție frumoasă și melodia ne reprezintă pe noi, cei din Ardeal, din zona aceasta, sub chipul acesta molcom și suav Maicii Domnului și de a sta în fața ei, cerându-i mijlocirea cerându-i ajutorul.

Vă onorează pe dumneavoastră cei care ați venit astăzi în modul în care v-ați prezentat și faptul că sunteți consecvenți. Nici nu știu de câți ani, dumneavoastră trebuie să le spuneți de câți ani se face acest pelerinaj, dar oricum nu e important un eveniment în general ci important e să poți să fii consecvent an de an și, de ce nu, să crească și numărul. Anul acesta sunteți mulți, nu știu față de anul trecut cum sunteți, nu mai știu, nu îmi mai aduc aminte, dar oricum sunteți mulți și ne bucurăm din cale afară, ne confirmați și ceea ce eu cred, și am spus-o mereu, că sălăjenii sunt oameni credincioși. Sunt oameni credincioși și tare ne bucurăm!”