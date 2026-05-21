Ziua Eroilor, marcată la Cluj-Napoca prin ceremonie militară și religioasă

de | mai 21, 2026

De Înălțarea Domnului, când în România este comemorată și Ziua Eroilor, la Cimitirul Eroilor din Cluj-Napoca a avut loc joi, 21 mai 2026, o ceremonie militară și religioasă dedicată celor care s-au jertfit pentru credință, libertate și apărarea țării.

Manifestările s-au desfășurat la Monumentul Ostașului Român și la Monumentul Eroilor Revoluției din Decembrie 1989, unde autoritățile și instituțiile prezente au depus coroane, jerbe și buchete de flori în memoria eroilor neamului.

Din încredințarea și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, slujba de parastas a fost oficiată de părintele Alexandru Ciui, protopop al Protopopiatului Ortodox Cluj-Napoca.

Ceremonia a cuprins momente de onor militar, interpretarea semnalului „Stingerea”, precum și defilarea militarilor din cadrul Regimentul 317 ISR „Vlădeasa”, Batalionul 55 Comunicații și Informatică „Napoca” și Batalionul 400 Sprijin „Feleacu”, cu onorul prezentat de Muzica Militară a Diviziei 4 Infanterie „Gemina”.

În cadrul evenimentului au rostit alocuțiuni domnul Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca și doamna Maria Forna, prefectul județului Cluj.

Potrivit tradiției românești, Ziua Eroilor este celebrată odată cu praznicul Înălțării Domnului și este proclamată „Sărbătoare Națională a Poporului Român”, ca semn de recunoștință pentru cei care și-au dat viața pentru apărarea țării și întregirea neamului românesc.

foto credit: Primăria Cluj-Napoca

Hramul Parohiei Ortodoxe Române din Nisa, Franța

La Praznicul Înălţării Domnului (Ziua Eroilor, sărbătoare naţională a poporului român), joi, 21 mai 2026, zi în care sunt sărbătoriți și Sfinții Mari Împărați, întocmai cu Apostolii, Constantin și Elena, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului,...

Noaptea Muzeelor la Muzeul Mitropoliei Clujului

În cadrul evenimentului european „Noaptea Muzeelor”, sâmbătă, 23 mai 2026, Muzeul Mitropoliei Clujului își deschide porțile pentru o seară de neuitat dedicată istoriei, artei și spiritualității transilvănene. Între orele 18:00 și 24:00, publicul este invitat să treacă...

Conferință preoțească de primăvară în Protopopiatul Dej | 2026

Marți, 19 mai 2026, clericii din Protopopiatul Ortodox Dej s-au reunit în cadrul conferinței preoțești de primăvară. Conferința a fost precedată de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, săvârșită în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din municipiul Dej, în...