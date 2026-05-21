Ziua Eroilor, marcată la Cluj-Napoca prin ceremonie militară și religioasă

De Înălțarea Domnului, când în România este comemorată și Ziua Eroilor, la Cimitirul Eroilor din Cluj-Napoca a avut loc joi, 21 mai 2026, o ceremonie militară și religioasă dedicată celor care s-au jertfit pentru credință, libertate și apărarea țării.

Manifestările s-au desfășurat la Monumentul Ostașului Român și la Monumentul Eroilor Revoluției din Decembrie 1989, unde autoritățile și instituțiile prezente au depus coroane, jerbe și buchete de flori în memoria eroilor neamului.

Din încredințarea și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, slujba de parastas a fost oficiată de părintele Alexandru Ciui, protopop al Protopopiatului Ortodox Cluj-Napoca.

Ceremonia a cuprins momente de onor militar, interpretarea semnalului „Stingerea”, precum și defilarea militarilor din cadrul Regimentul 317 ISR „Vlădeasa”, Batalionul 55 Comunicații și Informatică „Napoca” și Batalionul 400 Sprijin „Feleacu”, cu onorul prezentat de Muzica Militară a Diviziei 4 Infanterie „Gemina”.

În cadrul evenimentului au rostit alocuțiuni domnul Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca și doamna Maria Forna, prefectul județului Cluj.

Potrivit tradiției românești, Ziua Eroilor este celebrată odată cu praznicul Înălțării Domnului și este proclamată „Sărbătoare Națională a Poporului Român”, ca semn de recunoștință pentru cei care și-au dat viața pentru apărarea țării și întregirea neamului românesc.

