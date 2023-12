Muntele Athos. Istorie şi înnoire în paradisul monahilor | Graham Speake

Pentru pelerinii ortodocși, Muntele Athos rămâne un loc emblematic, prin istoria și tezaurul său de viață spirituală. Un loc care a odrăslit mulți sfinți și unde Tradiția Bisericii, întrupată în viața smerită a unor monahi, a fost cultivată armonios în decursul a peste un mileniu de existență. În noianul de cărți dedicate acestui loc, editura Renașterea se remarcă prin volumul „Muntele Athos. Istorie şi înnoire în paradisul monahilor”, semnat de Graham Speake. În descrierea Părintelui profesor Andrew Louth, „cartea lui Speake e un triumf… Fotografiile sunt minunate… E o lucrare minuțioasă și precisă, o încântare s-o citești și s-o răsfoiești, întru totul vrednică de aprecierea cu care a fost primită” (Journal of Hellenic Studies). Graham Speake este absolvent de Literae Humaniores la Oxford și Cambridge, este membru al Societăţii Colecţionarilor de antichităţi și a publicat lucrări academice timp de 40 de ani. Este fondatorul și Secretarul onorific al Asociaţiei Prietenii Muntelui Athos și un vizitator frecvent al Sfântului Munte.

„Timp de mai mulţi ani am rezistat tentaţiei de a scrie o carte de acest fel, cum de altfel am rezistat tentaţiei de a deveni ortodox. În cele din urmă m-am văzut nevoit să le fac pe amândouă. În bună parte am devenit ortodox ca urmare a numeroaselor vizite pe care le-am întreprins la Muntele Athos. Călătoria spirituală spre Ortodoxie mi-a fost înlesnită iniţial de către părinţii de la mănăstirea Vatopedi care astăzi sunt fraţii mei. Iar, de la primirea mea, călăuzitor mi-a fost părintele meu spiritual, episcopul Kallistos de Diokleia. Am scris această carte pentru prietenul meu Anthony Hazledine care m-a însoţit la Athos în multe călătorii memorabile. Lui și altora ca el, care nu vor fi fost neapărat oameni religioși sau savanţi, dar care au o minte însetată de cele spirituale și care împărtășesc dorinţa de a afla mai multe despre misteriosul munte al monahilor, atât despre trecutul, cât și despre prezentul lui. Athosul rămâne unul din cele mai fascinante locuri de pe pământ. Reînnoirea care are loc acum acolo îl face să fie și mai provocator și dinamic. Dacă această carte a reușit să transmită ceva din acea fascinaţie și provocare atunci înseamnă că a meritat să fie scrisă.”(Graham Speake, Prefaţă la prima ediţie)