Clujul devine capitala teatrului de păpuși

Artiști și specialiști din domeniul teatrului de păpuși și marionete din Olanda, Danemarca, Ungaria, Spania, Italia, Grecia și Spania se vor reuni la Cluj între 2 și 5 iunie 2026, la cea de-a 22-a ediție a Festivalului Internațional „Puck”.

Cei mici sunt așteptați alături de familii la spectacole de teatru de păpuși ale unor artiști, instituții și companii teatrale din București, Ploiești, Timișoara, Brașov, Sibiu sau Alba Iulia, dar și din străinătate. Reprezentațiile vor fi găzduite de sălile Teatrului de Păpuși „Puck”, ale Teatrului Național Cluj, Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” (la vechiul sediu de pe str. I. I. C. Brătianu, nr. 25) și Teatrul Magic Puppet.

Pe lângă spectacole, vor mai avea loc manifestări dedicate artiștilor, cum ar fi masterclassul de animație cu marionete susținut de Bence Sarkadi în 3-5 iunie la Magic Puppet.

Programul integral al festivalului:

Marți, 2 iunie

Ora 18 – Dracula. Despre cum am devenit monstru / Dracula. The monsters we made, Teatrul de Păpuși „Puck”, Cluj-Napoca, nonverbal, 7+, la Teatrul „Puck„, 45 min.

Ora 20 – CaNON, Teatrul „Magic Puppet”, Cluj-Napoca, 15+, RO, la Teatrul „Magic Puppet”, 60 min.

Miercuri, 3 iunie

Ora 10, 11:30 – Pippi Șosețica, Teatrul de Păpuși „Puck”, Cluj-Napoca, HU, 4+, la Teatrul „Puck”, 45 min.

Ora 10:30 – Cipi, piticul uriaș, Teatrul „Arcadia”, Oradea, RO, 5+, la Teatrul Național Cluj, 60 min.

Ora 12:30 – Povestea regelui Lear, Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong”, Sibiu, RO, 6+, la Academia de muzică „Gheorghe Dima”, 60 min.

Ora 14-17 – Masterclass de animație cu marionete, Bence Sarkadi, EN, la „Magic Puppet”

Ora 17 – Albă ca zăpada, Teatrul „Țăndărică”, București, RO, 7+, la Teatrul Național, 60 min

Ora 18 – Budapest Marionettes – Bence Sarkadi, Ungaria, HU, toate vârstele, la Teatru „Puck”, 40 min

Ora 19 – Transit, „Magisch” Theatre, Olanda, 15+, la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, 55 min

Ora 20 – De ce să strici o știre bună cu adevărul, Teatrul „Magic Puppet”, Cluj-Napoca, 15+, RO, la Teatrul „Magic Puppet”, 60 min

Joi, 4 iunie

Ora 10, 11:30 – Jack și vrejul de fasole, Teatrul „Arlechino”, Brașov, RO, 5+, la Teatrul „Puck”, 45’

Ora 10 – Bekkanko, Teatrul „Toma Caragiu”, Secția de Animație, Ploiești, RO, 8+, la Teatrul Național Cluj, 60 min

Ora 11 – Alex Barti Show, Danemarca, 4+, nonverbal, la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, 40 min.

Ora 14-17 – Masterclass de animație cu marionete, Bence Sarkadi, EN, la „Magic Puppet”

Ora 17 – Scufița Roșie, Teatrul de Păpuși „Prichindel”, Alba Iulia, RO, 4+, la Teatrul „Puck”, 45 min.

Orele 16 și 18 – Nyx, „Magisch” Theatre, Olanda, nonverbal, 4+, la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, 55 min.

Ora 19 – Alex Barti Show, Danemarca, 4+, nonverbal, la Teatrul „Puck”, 40 min.

Ora 20 – Dracula. Despre cum am devenit monstru/Dracula. The monsters we made, Teatrul de Păpuși „Puck”, Cluj-Napoca, nonverbal, 7+, la Teatrul „Puck”, 45 min.

Vineri, 5 iunie

Ora 10 – Faptele minunate ale lui Kőrösi Csoma Sándor, Teatrul de Păpuși „Puck”, Cluj-Napoca, 4+, HU, la Teatrul „Puck”, 55 min.

Ora 12 – Povestea omului de zăpadă, „AnimaArt” Cluj 4+, RO, la Teatru „Puck”, 45 min.

Ora 14-17 – Masterclass de animație cu marionete, Bence Sarkadi, EN, la Teatrul „Magic Puppet”

Ora 18 – Fereastra, Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”, Timișoara, 12+, nonverbal la Teatrul „Puck”, 60 min.

Cea de-a 22-a ediție a Festivalului Internațional „Puck” este organizată de Teatrul de Păpuși „Puck” și Consiliul Județean Cluj.

Despre Teatrul de Păpuşi „Puck”

Teatrul de Păpuşi „Puck” a fost înfiinţat în 1950 și se află în subordinea Consiliului Județean Cluj. Palmaresul instituției cuprinde peste 300 de premiere, atât la secţia română, cât şi la cea maghiară, precum și importante premii şi nominalizări. Repertoriul actual al Teatrului de Păpuşi „Puck” este alcătuit din aproximativ 25 de titluri de spectacole pentru copii. Începând cu anul 2002, instituţia clujeană este gazda Festivalului Internaţional „Puck”, unul din evenimentele importante ale Clujului, iar din septembrie 2017 a inițiat Festivalul Stradal „WonderPuck”, un eveniment dedicat întregii familii.